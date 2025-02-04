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    70歲「性致」不減 援交險被騙尷尬回：下次會小心

    73歲錢姓老翁想援交差點被騙，還好店員報警，警方耐心勸說，他才尷尬回說下次會小心。（民眾提供）

    73歲錢姓老翁想援交差點被騙，還好店員報警，警方耐心勸說，他才尷尬回說下次會小心。（民眾提供）

    2025/02/04 21:11

    〔記者王捷／台南報導〕店員看到70多歲的錢姓老翁要買3000元遊戲點數，直覺他受騙，等警二分局海安派出所員警楊信霆、陳羿涵抵達時，告訴他「援交詐騙」的案例後，錢翁放棄買點數，尷尬回說，下次會小心。

    據了解，錢翁過年時透過通訊軟體LINE結識女網友，對方以「約會援交」為由相約見面，並要求他先至超商購買3000元遊戲點數，作為「見面費」。錢翁信以為真，昨日急忙前往超商購買點數，準備完成交易。然而，超商店員察覺異狀，立即通報警方。

    員警趕抵現場後，發現錢翁神情躊躇，起初對於詐騙一事半信半疑。警方跟他介紹常見的假援交詐騙的案例，強調一旦提供遊戲點數序號，對方便會隨即失聯，根本不會有真正的見面機會。經過耐心勸導，錢翁才放棄買點數，慶幸未受騙，表示日後會提高警覺。

    警二分局提醒，網路交友應謹慎，切勿輕信對方要求匯款或購買遊戲點數的指示，這類情境幾乎都是詐騙。若遇可疑狀況，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，審慎查證，以免落入詐騙圈套。

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