男師扮女傳「棒棒很雄偉嗎？」誘國中生拍裸照 一審重判4年

台中一名蔡姓老師以臉書帳號引誘國中少年拍攝裸露胸部、下體性影像，因犯後矢口否認，台中地院重判4年，可上訴。（記者陳建志攝）

2025/02/04 20:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中蔡姓男代課老師，在臉書註冊假冒是女性，前年4月和一名國中生攀談，傳訊息「你的棒棒很雄偉嗎？」、「龜頭整顆很大嗎？」，引誘少年自拍4張裸露照片傳送給他，還要求拍攝自慰影片但遭少年拒絕，因少年的同學同樣接獲騷擾向警方報案，查出蔡男送辦，台中地院痛斥身為老師卻未盡保護學生之責，還引誘少年自行拍攝性影像，重判4年。

檢警調查，蔡姓男子在國中擔任代課老師，前年4月16日以他申請的手機，在臉書註冊，並假冒年輕女子的身分和大頭貼，並和一名國中少年加為好友，從16日至25日，以臉書通訊軟體Messenger傳送：「那你的棒棒很雄偉嗎、龜頭整顆很大嗎、可以量看看嗎、拍給我看」、「我是女生欸、你拍身材跟下面給我」、「我要看你的」、「我說要用尺量龜頭給我看」等語，引誘少年在其住處拍攝含有裸露胸部的上半身、裸露下體的4張相片傳送給他。

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不過蔡男審理時，矢口否認犯案，辯稱未引誘少年拍攝性影像，也沒有用手機註冊犯案的臉書名稱，辯護人並稱，蔡男性傾向是喜歡女生，亦曾有女友，不會對少年有如此的犯行，強調向少年索取裸照當天，蔡男和室友還有一名友人一起活動，根本不可能索取裸照，不排除有人盜用他的手機門號進行註冊。

不過經調閱相關資料，證實使用手機號碼註冊臉書帳號，需於登入時顯示的確認方塊中輸入手機門號收取的簡訊（SMS）代碼始能完成帳號建立程序，以此確認手機號碼為使用者所有，蔡男也說，除外出抓寶，除騎車時有請室友幫忙抓寶，並沒有主動把手機交給別人使用，也沒有印象別人可以長時間拿他的手機使用，經向中華電信查詢臉書註冊時的IP，也都是同一人使用，認定被盜用的說法不可採。

台中地院法官斥責，蔡男身為學校老師，更應知悉對學生善盡保護教育責任，卻為滿足私慾，引誘少年拍攝性影像且傳送給他觀看，嚴重影響少年的身心健康發展，考量蔡男犯案後始終否認的犯後態度，加上未與被害人和父母和解，依引誘少年自行拍攝性影像罪，判處4年徒刑，可上訴。

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