偷拍11歲表甥女洗澡 色男長輩一審判4年

李姓男子涉拿手機暗中拍下未成年表姨甥女的祼身還撫摸猥褻，台南地院判李四年有期徒刑。（手機示意圖）

2025/02/04 19:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名李姓男子趁與未成年的表姨甥女小梅（化名）同住一房宅之際，於2024年6月1日深夜利用女方洗澡時，假借幫敷面膜進浴室拿手機偷拍小梅裸體、還摸其胸背、生殖器等部位。小梅母親氣得報警法辦李男。因李男後來認罪、賠償受害人母女達成和解，台南地院依偷拍性影像罪與猥褻罪合併判他4年有期徒刑。

判決指出，未成年的小梅要叫李男為「表姨丈」，兩人曾在台南地區1處房宅共同居住，2024年6月1日深夜11點許，小梅在該屋浴室內洗澡，李男利用這幼女親戚不諳世事、年幼可欺，竟對小梅伸出「狼爪」。

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李男假借幫忙小梅敷面膜的名義進入浴室，他拿著手機暗中打開相機功能，在浴室內拍攝小梅全裸的身體（包括胸部、大腿）等隱私部位；還在拍攝過程以手撫摸女方的背、胸、大腿內側與生殖器（未進入或接合）等部位，對小梅猥褻得逞。

法官審認李男所為構成兒少性剝削防制條例中的違反意願拍攝性影像與強制猥褻兩罪，客觀上應評價為法律上之1行為，屬想像競合犯，應從兒少條例的拍攝性影像罪論處。考量李男在犯後初期否認犯行，之後才認罪，並在一審審理時承諾分期賠償小梅與其母親、達成和解，犯後態度尚可，且李無前科犯罪紀錄，因此罪最輕本刑7年，有過重之情，依刑法59條規定酌予減輕量刑，判李男4年徒刑，還可上訴。

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