台中「四方電動巴士」假扣押拍賣 12輛全數拍出

四方公司遭查封的12輛電動巴士，今天全部拍出。（記者陳建志翻攝）

2025/02/04 19:25

〔記者陳建志／台中報導〕四方公司違反與台中市交通局簽訂的契約，累計罰款達5305萬，經交通局向法院聲請假扣押獲准，行政執行署台中分署查封14輛電動巴士進行拍賣，該批電動巴士電池都已損壞，外觀也已破損，只能以報廢車輛處理，1月拍賣時僅拍定2輛，今天執行第2次拍賣，吸引15人競標，剩餘12輛全數拍出，金額共32萬2000元。

四方公司違反與交通局簽訂「台中市公共運輸及捷運工程處委託辦理台中市市區公車免費乘車優惠計畫契約書」的約定，累計罰款達5305萬餘元，交通局向台北高等行政法院聲請假扣押四方公司的財產獲准，檢附裁定聲請台中分署執行假扣押，經依法查封14輛電動巴士後，依法聲請拍賣。

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因該批電動巴士電池都已損壞，車輛也因停在戶外長期風吹日晒雨淋外觀殘破，已經沒有復駛的可能，只能以報廢車輛處理。因此今年1月7日，台中分署第1次拍賣時，只要應買人出價最高，且四方公司及交通局未當場異議即可拍定，但當日買氣不佳，僅拍定2輛共3萬8000元。

台中分署表示，剩餘的12輛電動巴士，今天第2次進行拍賣，農曆春節後買氣提升，共有15人登記應買，經一番激烈喊價競標後，12輛均順利拍定賣出，共賣得32萬2000元，一併解決交通局要保管車輛的問題。

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