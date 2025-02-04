買氣強強滾！高雄分署新春首拍 大社區渡假會館1.8億餘元拍定

行政執行署高雄分署開春首次聯合拍賣會，買氣強強滾，共為國庫挹注逾1億8千萬元。（行政執行署高雄分署提供）

2025/02/04 19:10

〔記者蘇福男／高雄報導〕法務部行政執行署高雄分署開春首次聯合拍賣會，買氣強強滾，其中，大社區觀音山風景區某幾近完工的大型渡假會館，以溢於底價的1.8億多元拍定，為國庫挹注一筆大財源。

行政執行署高雄分署今天舉辦春節開工後首次「123聯合拍賣會」，其中拍賣標的物最引人矚目的，是位於大社觀音山風景區翠屏路旁某幾近完工的大型渡假會館。

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高雄分署表示，該會館雖歷經多次拍賣，但因主體結構完整，地上建物共12層，是前景可期的投資標的物，今天進行至第2次拍賣時，吸引競標者大膽出手，直接以溢於底價的1億8048萬元順利投標拍定。

動產部分，應景變賣的新衣、新包、新鞋也吸引許多民眾前來應買，未上市櫃公司的出資額經喊價後也順利拍出，今天拍賣會總共為國庫挹注逾1億8千萬元。

高雄分署表示，今天未拍定的車輛和不動產，將定期再拍賣，歡迎有意參加競標應買民眾，可至高雄分署官網（https://www.ksy.moj.gov.tw/）的「應買人專區」或臉書粉絲專頁、IG參閱拍賣公告。

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