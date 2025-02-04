為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    買氣強強滾！高雄分署新春首拍 大社區渡假會館1.8億餘元拍定

    行政執行署高雄分署開春首次聯合拍賣會，買氣強強滾，共為國庫挹注逾1億8千萬元。（行政執行署高雄分署提供）

    行政執行署高雄分署開春首次聯合拍賣會，買氣強強滾，共為國庫挹注逾1億8千萬元。（行政執行署高雄分署提供）

    2025/02/04 19:10

    〔記者蘇福男／高雄報導〕法務部行政執行署高雄分署開春首次聯合拍賣會，買氣強強滾，其中，大社區觀音山風景區某幾近完工的大型渡假會館，以溢於底價的1.8億多元拍定，為國庫挹注一筆大財源。

    行政執行署高雄分署今天舉辦春節開工後首次「123聯合拍賣會」，其中拍賣標的物最引人矚目的，是位於大社觀音山風景區翠屏路旁某幾近完工的大型渡假會館。

    高雄分署表示，該會館雖歷經多次拍賣，但因主體結構完整，地上建物共12層，是前景可期的投資標的物，今天進行至第2次拍賣時，吸引競標者大膽出手，直接以溢於底價的1億8048萬元順利投標拍定。

    動產部分，應景變賣的新衣、新包、新鞋也吸引許多民眾前來應買，未上市櫃公司的出資額經喊價後也順利拍出，今天拍賣會總共為國庫挹注逾1億8千萬元。

    高雄分署表示，今天未拍定的車輛和不動產，將定期再拍賣，歡迎有意參加競標應買民眾，可至高雄分署官網（https://www.ksy.moj.gov.tw/）的「應買人專區」或臉書粉絲專頁、IG參閱拍賣公告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播