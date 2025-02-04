中科院採購105公釐組合砲管採購案 代理商獲判不必賠償違約金

中科院採購105公釐組合砲管採購案，一審判代理商應支付違約金1256萬元，上訴後，高等法院改判代理商不必賠償。（記者楊國文攝）

2025/02/04 19:05

〔記者楊國文／台北報導〕中科院4年前與代理商明雯企業簽訂2組105公釐組合砲管採購案，但中科院認為明雯公司未在限期內交付該採購案技術文件及砲管等物，提起民事訴訟，要求支付逾期、解約違約金共3041萬元，一審判明雯公司應支付違約金1256萬元；雙方不服判決均上訴，高等法院審理認為明雯公司並無遲延責任，中科院無權請求解約違約金，但應支付的逾期違約金20萬元已在履約保證金中扣抵，判明雯不必再支付違約金。

中科院主張，2020年7月21日，與代理商明雯企業簽訂105公釐組合砲管2組採購案，採購案金額8700萬元，約定明雯公司應於2021年3月2日前交付全火砲系統功能性資料、機械藍圖、電訊及機械介面、火砲操作手冊、火砲保養維修手冊等文件，並於同年7月16日前交付採購案的組合砲管。

請繼續往下閱讀...

中科院指出，明雯公司未在限期內交付該技術文件及砲管等物，分別逾期217日81 日，且依約應配合申辦赴美參與火砲測試查核的進出作業，卻數度更改原訂時間，以致中科院無所適從，最終並未履行，最終解除契約，要求明雯公司支付逾期違約金1740 萬元、解約違約金1301萬2756元，合計3041萬2756元。

桃園地院審理後，認為明雯公司有賠償責任，判決應賠償違約金1256萬2756元給中科院。明雯公司不服，上訴高等法院。

高等法院審理後認為，依據契約內容，明雯公司的主給付義務為「非在中國地區、生產日期於契約簽約日後，WatervlietWatervliet廠生產」的砲管，但是該砲管規格為舊款，Watervliet廠不可能為2門砲管重啟生產線，明雯公司在契約期限內向WatervlietWatervliet廠購買該砲管，勢必將遭WatervlietWatervliet廠拒絕而無法履行，屬自始主觀給付不能；而且，該給付不能是肇因WatervlietWatervliet廠的拒絕，故不可歸責於明雯公司，依民法第225條第1項規定，應免給付義務，不必負擔遲延責任。

高院也指出，此案技術文件的交付暨火砲測試，不屬構成契約原素或要素的附隨義務，明雯公司未履行相關文件的交付義務暨火砲測試，情節並不重大，亦不構成中科院得解除契約的事由，中科院以此請求解約違約金部分，並無理由，只有在遲延未交付技術文件，應屬可歸責於明雯公司的事由，可以請求逾期違約金的賠償。

高院認為，技術文件僅是輔助實現砲的事由，無法單獨達成契約目的，是被上訴人計罰上訴人逾期違約金管給付之利益，無法單獨達成契約目的，因此中科院裁罰明雯公司逾期違約金1740萬元，顯然過高，應酌減至20萬元。由於20萬元違約金已在明雯公司繳納的履約保證金483萬多元中扣抵，因此明雯公司不必再給付違約金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法