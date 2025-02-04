玉山園區開春6山難！馬博橫斷墜谷女山友仍未尋獲 南二段又1人失聯

玉山園區開春發生6起山難，2日南二段有女山友在塔芬谷山屋失聯，搜救人員集結上山搜救。（記者劉濱銓翻攝）

2025/02/04 18:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區開春不平靜，春節9天已發生6起山難，1月30日馬博橫斷墜谷女山友還未尋獲，南二段2月2日又有女山友在塔芬谷山屋失聯，今早玉山國家公園管理處派員與消防人員上山搜救，步行到山屋還需2天，將等天氣好轉加派人員搭直升機上山搜索。

玉管處指出，南二段女山友1月31日與1名男山友從台東向陽入山，預計2月4日從南投東埔下山，2人腳程不一，雙方約定2月2日在塔芬谷山屋會合，不料女山友當天遲未現身，加上山區訊號不佳，男山友3日緊急對外求援。

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玉管處今早派員與高雄消防人員從向陽入山搜救，時值雪季，園區3000公尺高山都有積雪，加上天候不佳、低溫潮濕，抵達山屋還需2天，之後將視天候許可，請求空勤直升機載運到山屋，以利就近搜尋。

玉管處也說，春節9天連假天氣濕冷、頻頻下雪，加上山區降雨造成溪水暴漲，1月25日園區鹿山就有山友頭燈失效摸黑滑落，26日南二段則有2人登山隊在觀高坪腳踝骨折，最後搜救人員徒步背負14.5公里帶下山。

不料，30日在馬博橫斷，8人登山隊女山友在烏拉孟斷崖墜谷，垂降150公尺只發現登山杖等物品，至今搜尋無果；2月1日玉山南部的荖濃溪谷，在多尾蘭山與中之關，各有1起登山隊因溪水暴漲受困，分別於2、3日吊掛獲救。

玉管處呼籲，攀登長程路線應備妥衛星通訊設備，並查詢山區天氣與降雨情形，如有渡溪路況，也要有架繩過溪能力以免受困，尤其同行登山切勿脫隊、避免失聯，若登山能力不佳，切勿輕易參加長程縱走。

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