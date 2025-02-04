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    北聯幫搶賭場砍傷天道盟主「鐵霸」司機 警嚴防幫派火拼

    北聯幫薛姓成員搶太陽聯盟賭場並砍傷人，警方將8嫌移送偵辦。（記者陸運鋒攝）

    北聯幫薛姓成員搶太陽聯盟賭場並砍傷人，警方將8嫌移送偵辦。（記者陸運鋒攝）

    2025/02/04 17:07

    〔記者陸運鋒／新北報導〕北聯幫薛姓成員昨晨撂小弟到太陽聯盟在新北市永和區的賭場，除砍人還搶走賭金，警方將薛等8嫌及工作人員、賭客等人送辦，但警方查出，身受重傷的陳姓賭客是天道盟主「鐵霸」曾盈富的貼身司機，警方已約束雙方，嚴防上演幫派大火拼。

    據了解，薛嫌上月底在台北市信義區某夜店與太陽聯盟盧男起口角，衝突中薛遭盧打斷牙齒因此懷恨在心，薛在昨晨得知盧在新北永和區賭場圍事，便撂了7名小弟持刀、槍前往尋仇，薛等人進入賭場後關燈並噴灑辣椒水，且在混亂中砍傷天道盟主的陳姓司機，並搶走10萬元賭金後逃逸。

    永和警分局調查，獲報趕抵後先協助將重傷的陳男送醫救治，所幸開刀治療後沒有生命危險，另逮捕賭場盧姓工作人員等3人及19名賭客，扣得麻將、抽頭金3400元、賭資3萬800元、彈簧刀及依托咪酯電子菸油等證物，詢後移送偵辦。

    追案小組警方鎖定特定對象後，於昨天晚間在台北市北投區將薛嫌等8人拘提到案，查扣刀械、模擬槍等證物，詢後將薛等8人依重傷害、強盜等罪嫌移送偵辦；由於受重傷的陳姓男子是天道盟主「鐵霸」曾盈富的司機，警方也已約束雙方嚴防幫派大火拚。

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