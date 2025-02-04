im.B吸金狠詐83億 主嫌曾耀鋒哭窮喊付不起律師費：要分期

「im.B」借貸媒合平台涉吸金詐騙83億，高院今開延押庭，主嫌曾耀鋒（前排左1）哭窮稱付不起律師費，必須分期支付，無逃亡可能；同案被告、女友張淑芬（灰衣）請求交保。（記者楊國文攝）

2025/02/04 17:25

〔記者楊國文／台北報導〕台灣金隆科技實際負責人曾耀鋒嫌以「im.B」不動產借貸媒合平台「假債權、真吸金」、「前金補後金」，吸金詐騙83億多元，檢方依違反銀行法等罪嫌起訴集團首腦曾耀鋒等30人，台北地院重判曾耀鋒16年6月徒刑，高等法院今天召開延押庭，在押的曾耀鋒對延押無意見，請求先讓他執行槍砲等案被判4年定讞的刑期，高檢署當庭要求將藏匿的犯罪所得都拿出來賠償被害人，律師替曾耀鋒辯稱，曾耀鋒財產均被查扣，「曾連高院的律師費都付不起，由曾母再三保證會分期支付律師費」。

曾耀鋒的女友、金隆副總張淑芬被北院判12年2月，也羈押中，她今天在高院庭訊請求讓她交保，並無逃亡之虞，目前積極和4名被害人調解中，若獲交保開始工作後，可以儘快賠償被害人。法官訊問具體調解結果，張女說，財產均被檢方扣押，已簽署本票金額共5億5千多萬元，交給被害人送交民事裁定，也在強制執行中，目前還有20、30名被害人在民事訴訟中。

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張女的律師指出，一審已認定此案是假債權吸金案，大部分的錢已支付給技投資人做為利息，還有支付高額獎金給業務員，不少人獲得800萬到1000萬元獎金，剩下的錢已被扣押，實際上根本無逃亡能力。

高檢署檢察官不滿指出，只要曾男、張女2人將藏匿的財產拿出來賠償給被害人，就可以認定有賠償誠意，否則「被害人就算是拿到再多的本票裁定或調解書，都未必能拿到任何清償」；檢方主張，曾2人在一審均被重判，法官在判決理由中亦指控2人將剩餘犯罪所得交代不清，張女也有隱匿財產行為，為避免2人將犯罪所得作為逃亡之用，建請高院應將2人繼續羈押。高院定本月27日召開辯論庭，並定宣判日。

檢方起訴指出，曾耀鋒自2015年成立借貸媒合平台「im.B」，由父親曾明祥掛名台灣金隆科技股份有限公司負責人，實際負責人是曾男。

檢方查出，曾耀鋒等人藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金，並指示幹部認購債權，以製造債權活絡假象，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸。

檢方估計曾耀鋒等人藉此吸金超過90億元，依違反洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌起訴曾耀鋒等30人，並建請法院從重量刑。台北地院審理認定吸金詐騙金額為83億多元，判曾男16年6月。

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