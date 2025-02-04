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    寒假狂打工攢學費 高二女1萬7辛苦錢遭竊氣罵「噁心」

    高二女生為減輕家中負擔，寒假期間在永樂街擺攤打工賺學費，不料1萬7000元打工錢被偷。 （民眾提供）

    高二女生為減輕家中負擔，寒假期間在永樂街擺攤打工賺學費，不料1萬7000元打工錢被偷。 （民眾提供）

    2025/02/04 17:03

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市1名高二女生為減輕家中負擔，寒假期間到處打工攢學費，不料大年初五返家發現門窗遭破壞，抽屜內1萬7000元不翼而飛，調監視器查看，發現小偷竟是曾來她們家做工程的1名老闆，氣得向警方報案，痛罵「噁心，連我的打工錢也要偷」。

    高二女生指出，2月2日晚間她返家時發現，住處後門紗窗被破壞，趕緊查看監視器，結果發現竟然是以前曾做過她們家工程的1名老闆，而且工作地點就在她房間；經檢視她房間抽屜被打開，裡面的1萬7000元遭竊，她飼養的小貓也嚇得直發抖。

    她指出，她們家的路線與全家人的生活作息都被老闆掌握，她今年才高二，這筆錢是她春節期間在彰化市永樂街擺攤打工賺來的辛苦錢，是要用來繳學費買電腦，這老闆「有夠噁心」。

    女生的父母則說，小偷之前曾幫他們做屋頂鐵皮漏水工程修繕，因此才熟門熟路；1萬7千元是女兒寒假犧牲玩樂打工賺的辛苦錢，小偷太可惡了。

    彰化警分局指出，經調閱監視器，已掌握嫌疑人身份，展開追查中。

    小偷破壞後門紗窗後潛入行竊，將抽屜內1萬7000元偷走。 （民眾提供）

    小偷破壞後門紗窗後潛入行竊，將抽屜內1萬7000元偷走。 （民眾提供）

    小偷得手後快速騎車離去。 （民眾提供）

    小偷得手後快速騎車離去。 （民眾提供）

    小偷潛入屋內偷走1萬7千元。 （警方提供）

    小偷潛入屋內偷走1萬7千元。 （警方提供）

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