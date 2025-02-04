騎士未禮讓撞死人、妹妹未減速害死哥哥 均有過失判刑

許姓男子與曾姓女子2年前騎車行經閃黃燈路段，前者左轉未禮讓直行車，後者未減速，雙雙被依過失致死罪各判處2人6月、緩刑5年及4月徒刑、緩刑2年。 （記者林嘉東攝）

2025/02/04 17:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓男子2年前騎車沿新北市萬里區台2線48.7公里左轉一處閃黃燈路口時，撞及對向一台曾姓女子騎乘的機車，致後載曾女的哥哥摔車後傷重不治。基隆地院認為，許男轉彎未禮讓直行車，曾女則行經閃黃燈路口未減速，2人都有過失，依過失致死罪各判處2人6月及4月徒刑，但法官考量許男已賠償210萬元與曾的家屬達成調解，緩刑5年。曾女則痛失胞兄，自責不已，緩刑2年。

判決指出，許姓男子前年5月28日晚間8時許，騎車沿新北市萬里區台2線公路，往金山方向行駛，至台2線48.7公里閃光黃燈路口，欲左轉玉田路（往龜吼里活動中心方向），應注意汽車行駛至交岔路口，轉彎車應讓直行車先行，竟疏於注意貿然左轉，適曾女騎車載著胞兄，沿對向機車優先車道直行駛至肇事路口。

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曾女則疏於注意車前狀況及減速，而與許男所騎的機車發生碰撞，人車倒地，曾因頭部外傷併雙側創傷性硬腦膜下出血，送醫不治死亡。許男、曾女各受有全身多處擦挫傷等傷害；案經曾母訴請新北市金山警分局偵辦，基隆地檢署調查後將曾、許2人依過失致死罪嫌起訴。

法院審理時，許、曾坦承犯行，其中許與死者的母親達成調解，願賠償死者母親台幣210萬元，曾女則因為因為痛失至親胞兄，自責不已，法官考量2人坦承犯行，且深表悔悟，依過失致死罪各判處許男6月、緩刑5年及曾女4月徒刑、緩刑2年。

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