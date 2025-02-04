為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騎士未禮讓撞死人、妹妹未減速害死哥哥 均有過失判刑

    許姓男子與曾姓女子2年前騎車行經閃黃燈路段，前者左轉未禮讓直行車，後者未減速，雙雙被依過失致死罪各判處2人6月、緩刑5年及4月徒刑、緩刑2年。 （記者林嘉東攝）

    許姓男子與曾姓女子2年前騎車行經閃黃燈路段，前者左轉未禮讓直行車，後者未減速，雙雙被依過失致死罪各判處2人6月、緩刑5年及4月徒刑、緩刑2年。 （記者林嘉東攝）

    2025/02/04 17:29

    〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓男子2年前騎車沿新北市萬里區台2線48.7公里左轉一處閃黃燈路口時，撞及對向一台曾姓女子騎乘的機車，致後載曾女的哥哥摔車後傷重不治。基隆地院認為，許男轉彎未禮讓直行車，曾女則行經閃黃燈路口未減速，2人都有過失，依過失致死罪各判處2人6月及4月徒刑，但法官考量許男已賠償210萬元與曾的家屬達成調解，緩刑5年。曾女則痛失胞兄，自責不已，緩刑2年。

    判決指出，許姓男子前年5月28日晚間8時許，騎車沿新北市萬里區台2線公路，往金山方向行駛，至台2線48.7公里閃光黃燈路口，欲左轉玉田路（往龜吼里活動中心方向），應注意汽車行駛至交岔路口，轉彎車應讓直行車先行，竟疏於注意貿然左轉，適曾女騎車載著胞兄，沿對向機車優先車道直行駛至肇事路口。

    曾女則疏於注意車前狀況及減速，而與許男所騎的機車發生碰撞，人車倒地，曾因頭部外傷併雙側創傷性硬腦膜下出血，送醫不治死亡。許男、曾女各受有全身多處擦挫傷等傷害；案經曾母訴請新北市金山警分局偵辦，基隆地檢署調查後將曾、許2人依過失致死罪嫌起訴。

    法院審理時，許、曾坦承犯行，其中許與死者的母親達成調解，願賠償死者母親台幣210萬元，曾女則因為因為痛失至親胞兄，自責不已，法官考量2人坦承犯行，且深表悔悟，依過失致死罪各判處許男6月、緩刑5年及曾女4月徒刑、緩刑2年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播