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    「天下第一院」北院院長 司院代理院長謝銘洋內定最高法院法官何信慶

    有「天下第一院」封號的台北地院院長要職，司法院內定由「黑馬」、最高法院法官可信慶出線。（資料照）

    有「天下第一院」封號的台北地院院長要職，司法院內定由「黑馬」、最高法院法官可信慶出線。（資料照）

    2025/02/04 16:41

    〔記者楊國文／台北報導〕有「天下第一院」封號的台北地院，自從前院長王梅英接任司法院副秘書長後，始終懸缺，司法院代理院長謝銘洋已屬意由最高法院法官何信慶接掌北院要職，此人事案已送交本月11日召開的司法院法官人事審議委員會討論，預計何將過關出線。

    法界指出，北院是首都法院，也是一審法院之首，何信慶是少見的北院院長人選的「黑馬」，以往，北院院長都是由歷任中、大型院長或司法院廳長等要職的司法首長擔綱，何信慶被拔擢出們北院院長，將是未歷任地院院長或司法院廳長，甚至高院庭長的案例，出乎法界意料之外。

    司法院指出，何信慶是政治大學法律系學士、政大法律研究所碩士畢業，曾任桃園地院、士院及高等法院法官，目前擔任最高法院法官，審判經驗豐富。

    據指出，何信慶為人印象深刻的審判事務，是在刑事大法庭期間曾參與審理前行政院祕書長、前國民黨立委林益世涉及的貪污案法律見解爭議，替「實質影響力」和「職務行為」劃定明確範圍。林益世案目前發回高院更審中。

    另外，在前總統蔡英文執政時期，何信慶曾獲司法院力薦成為角逐大法官熱門人選，現任總統賴清德上任後，司法院再度推薦他出馬未獲得推薦。

    此波北院院長人選中，曾任士院院院長、現任最高法院法官的蘇素娥呼聲極高，可惜未獲青睞。

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