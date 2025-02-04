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    首頁　>　社會

    男大生持有爆裂物辯稱「起馬炮」警試爆打臉判2年7月

    台中徐姓男大生持有兩枚爆裂物遭查獲，雖辯稱是陣頭「起馬炮」，但不被法官採信，台中地院判2年7月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中徐姓男大生持有兩枚爆裂物遭查獲，雖辯稱是陣頭「起馬炮」，但不被法官採信，台中地院判2年7月徒刑。（記者陳建志攝）

    2025/02/04 16:44

    〔記者陳建志／台中報導〕台中徐姓男大生曾拿爆裂物在路邊試爆，警方獲報前年9月持搜索票，在徐男車中查獲2個以黑色膠帶纏繞的爆裂物，徐男辯稱只是廟會陣頭使用的「起馬炮」，但警方鑑識人員引爆測試，卻炸毀紙箱，判定具殺傷力，台中地院依非法持有爆裂物罪，判刑2年7月，併科罰金2萬元，可上訴。

    檢警調查，徐姓男子（21歲）之前就曾持爆裂物，在路旁丟擲試爆，爆裂物在落地時並發生爆炸聲響，警方獲報2023年9月持搜索票，在徐男車中查獲2枚爆裂物，經鑑識人員測試，可炸毀紙箱，判定具殺傷力及破壞力。

    徐男在台中地院審理時，坦承前年6月向暱稱「小海」的男子購得兩枚爆裂物，但矢口否認觸犯非法持有爆裂物罪嫌，辯稱這是廟會使用的「起馬炮」，是要買來當作宗教陣頭「起馬炮」使用，認為這只是一般的煙火、爆竹，不是爆裂物。

    徐男辯護人並稱，一般宗教陣頭點燃「起馬炮」後，仍有可能造成民眾受傷，若依刑事局鑑定的方式，就認為具破壞性，則現行民間廟宇祭祀活動經常施放的「起馬炮」都有觸法之嫌。

    台中地院法官審理認為，經刑事局試爆後，發現有PVC塑膠管碎片殘跡，且部分塑膠管碎片嵌入紙箱內部。研判該爆裂物是以PVC塑膠管為容器，並加裝爆引（芯）作為發火物，引爆後除將測試用紙箱炸毀，且部分塑膠管碎片嵌入紙箱內，認定屬具殺傷力、破壞性的點火式爆裂物。

    台中地院法官指出，民間廟會的「起馬炮」，除外觀和兩枚扣案爆裂物不同，且點火爆裂後，現場遺留的碎裂物為「保麗龍」，顯與徐男持有的爆裂物不同；審酌徐男年紀尚輕、社會歷練不足，且雖持有2枚爆裂物，但並未使用來犯案，若以法定最低刑度有期徒刑5年猶嫌過重，因此依刑法第59條規定酌予減刑，判處2年7月徒刑，併科罰金2萬元，可上訴。

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