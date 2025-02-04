為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中國「公版」圍籬引進台灣被打槍！ 建材公司花500萬元解套

    圖中這款「藍天白雲」圍籬，圖案已被註冊。（記者顏宏駿攝）

    圖中這款「藍天白雲」圍籬，圖案已被註冊。（記者顏宏駿攝）

    2025/02/04 16:51

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕圍籬也有著作權！彰化縣一間A建材公司（以下稱A公司）向中國廠商一次下訂大量的工地圍籬在台灣販售，原以為可以壓低價格獨佔台灣市場，萬萬沒想到圍籬上的「藍天白雲」圖案已被台灣B公司註冊，B公司告發A公司違反著作權及商標法，該案經彰化地院審理，法官認定，被告確已觸犯著作權及商標法，判處負責人拘役30天，緩刑2年，而A公司考量自己一次進貨量過大，若要回收或更改圖案恐衍生龐大成本，因此與A公司以500萬元和解。

    這款簡易圍籬為組合式，寬、高均為180公分，上半部是方格網，下半部則是「藍天白雲」圖案鋼板，網路零售價約700元。數年前A公司負責人陳男先在中國發現該款圍籬，覺得在台灣頗具市場潛力，2021年10月向山東某工廠大量訂購，希望以量制價，一舉攻佔台灣市場，豈料2023年2月被告發違反著作權及商標法，原因是「藍天白雲」圖案專利為B公司所有。

    陳男說，這款藍天白雲圍籬在中國非常普遍，「我以為是公版」才引進，他認為，B公司是看到他們大量引進，才跑去註冊圖案，但檢方調查，被告早在商品引進台灣時就已知道圖案被註冊。

    法官採信檢方的說法，認定被告使用彩繪圍籬時，發現藍天白雲已被註冊，仍持續販售，此為被告主觀上有侵害商標權之犯意，其未經告訴人同意或授權，故意以行銷為目的，此彩繪圍籬上印有本案註冊商標即本案美術著作，因此判處被告拘役30天，緩刑2年。

    該案被告原本面臨龐大的民事求償，但考量回收困難，因此與B公司以500萬元和解。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播