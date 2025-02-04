中國「公版」圍籬引進台灣被打槍！ 建材公司花500萬元解套

圖中這款「藍天白雲」圍籬，圖案已被註冊。（記者顏宏駿攝）

2025/02/04 16:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕圍籬也有著作權！彰化縣一間A建材公司（以下稱A公司）向中國廠商一次下訂大量的工地圍籬在台灣販售，原以為可以壓低價格獨佔台灣市場，萬萬沒想到圍籬上的「藍天白雲」圖案已被台灣B公司註冊，B公司告發A公司違反著作權及商標法，該案經彰化地院審理，法官認定，被告確已觸犯著作權及商標法，判處負責人拘役30天，緩刑2年，而A公司考量自己一次進貨量過大，若要回收或更改圖案恐衍生龐大成本，因此與A公司以500萬元和解。

這款簡易圍籬為組合式，寬、高均為180公分，上半部是方格網，下半部則是「藍天白雲」圖案鋼板，網路零售價約700元。數年前A公司負責人陳男先在中國發現該款圍籬，覺得在台灣頗具市場潛力，2021年10月向山東某工廠大量訂購，希望以量制價，一舉攻佔台灣市場，豈料2023年2月被告發違反著作權及商標法，原因是「藍天白雲」圖案專利為B公司所有。

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陳男說，這款藍天白雲圍籬在中國非常普遍，「我以為是公版」才引進，他認為，B公司是看到他們大量引進，才跑去註冊圖案，但檢方調查，被告早在商品引進台灣時就已知道圖案被註冊。

法官採信檢方的說法，認定被告使用彩繪圍籬時，發現藍天白雲已被註冊，仍持續販售，此為被告主觀上有侵害商標權之犯意，其未經告訴人同意或授權，故意以行銷為目的，此彩繪圍籬上印有本案註冊商標即本案美術著作，因此判處被告拘役30天，緩刑2年。

該案被告原本面臨龐大的民事求償，但考量回收困難，因此與B公司以500萬元和解。

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