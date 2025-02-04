改裝知名「AP」商標手錶販售營利 侵權市值逾6000萬元被抄

警方查扣侵權立體商標錶款、改裝套件百餘件。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/04 15:25

〔記者邱俊福／台北報導〕37歲莊姓男子，涉嫌向境外業者購買仿冒世界知名品牌「AP」所推出八角錶圈獨特設計的套件，跟其他手錶進行改裝後，透過實體店面、網路平台販售牟利，同時提供買家客製化改裝服務；刑事局智慧財產權偵查大隊偵一隊據報去年底執行搜索查緝，查扣侵權立體商標錶款、改裝套件百餘件，侵權市值估計逾6000萬元，依違反商標法罪嫌函送檢方偵辦。

警方表示，「AP」所推出高級運動腕錶系列，產品以八顆外露六腳螺絲鎖入錶殼的八角錶圈獨特設計為系列錶款經典標誌，深獲高端消費者青睞，該特殊設計也在我國申請註冊立體商標，該類手錶往往價格高達3、40萬元。

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「AP」廠商卻發現市面上出現與八角錶圈獨特設計近似錶款，錶面使用到該立體商標，屬未經授權的侵權商品，遂跨國報案提告。

警方經據報追查，查知2年前莊嫌因本身喜愛手錶，曾改裝出售獲利後，便透過淘寶網等管道，向境外手錶套件販售業者，下單進口有爭議的仿冒「AP」所推出八角錶圈獨特設計套件，再將此套件跟其他手錶改裝，隨後利用網路平台、實體店面，以1萬元至2萬元出售。

去年11月27日，警方前往莊嫌在彰化縣所開設的實體店搜索，查扣侵權立體商標手錶70支、改裝套件72組；莊男警訊時，雖堅稱沒有侵權，僅是單純改裝，消費者也不會誤會是「AP」名錶，仍依法函送檢方偵辦。

警方提醒，此案未經授權使用近似商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，涉嫌違反商標法第95條之禁止規範，呼籲相關業者於販售商品仍需瞭解相關法律規定，以免承擔訴訟風險。

（警方提供）

警方查扣侵權立體商標錶款、改裝套件百餘件。（記者邱俊福翻攝）

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