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    首頁　>　社會

    貨櫃車轉彎輾斷同行手腳 法官判賠323萬

    李男駕駛貨櫃車轉彎，撞到黃姓貨櫃車司機，致黃男左下肢截肢等傷害。基隆地院判李男與聯興公司有過失，須連帶賠償黃台幣323萬餘元損害賠償。（資料照）

    李男駕駛貨櫃車轉彎，撞到黃姓貨櫃車司機，致黃男左下肢截肢等傷害。基隆地院判李男與聯興公司有過失，須連帶賠償黃台幣323萬餘元損害賠償。（資料照）

    2025/02/04 15:59

    〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子駕駛貨櫃車在基隆港碼頭轉彎時，不慎撞到站在另一輛貨櫃車尾作業的黃姓司機，致黃男左下肢截肢、左手骨折、神經受損，黃男向李男與雇用他的聯興物流公司求償508萬餘元。基隆地院審理後認為，李男有過失，判李與公司須連帶賠償黃男323萬餘元損害賠償。

    判決指出，李男前年3月2日上午9時20分駕駛貨櫃車，由基隆港內東11碼頭左轉彎至東10碼頭時，撞到在一旁作業的黃姓貨櫃車司機，黃男提起民事損害賠償，向李男與雇用公司求償醫療費、不能工作、精神慰撫金共508萬餘元。

    法院審理時，李抗辯，他沒有過失責任，黃男是在抄櫃號的時候勾到他駕駛的貨櫃車板架跌倒，才會被他的貨櫃車後輪壓過。

    聯興則抗辯稱，黃男起訴的卷內資料並未送專業鑑定機構釐清本事件發生責任，與李針對該事件的發生是否有過失為專業認定，無法僅從卷內資料認定李男有過失。

    不過，法官勘驗櫃場監視器與貨櫃車行車紀錄器後認為，李男左轉時，本應注意左、右有無人車，保持適當安全間距，致左轉彎間距過狹，車子才會勾站在貨櫃車尾的黃，致黃男捲入李男的貨櫃車左後輪內，因此認定李男有過失，判決李男與公司要連帶賠償黃男323萬1836元損害賠償。

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