開工日嘛來投資詐騙！台南警2小時攔2案、守住340萬元

南市一分局員警阻止六十四歲李姓婦人（前右者）匯出三百萬元遭詐、血本無歸。（圖：警方提供）

2025/02/04 15:14

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警一分局文化派出所於3日春節後開工日2小時內，先後成功攔截兩起投資詐騙案，共免於兩位民眾的40萬元與300萬血汗錢遭到詐騙。警方指這兩起攔阻詐騙案件，充分展現出警方與金融機構密切合作的重要性，也提醒社會大眾防範詐騙的必要性。

3日上午10時許，南市警一分局文化派出所接獲東區中華東路3段某金融機構通報、稱有民眾要匯款投資，行員關懷提問後，懷疑該男子可能遭詐騙，通報警方到場處理。文化所警員王培芸、陳信佑到場了解，67歲的林姓男子表示要從其銀行帳戶匯款40萬台幣給鄰居作為投資之用。

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但林男無法詳細交代投資內容；且所謂的鄰居帳號也曾因疑似詐欺所用而遭到通報為警示帳戶。警方及時發現阻詐，讓林男免於失金40萬元。

無獨有偶，同日上午11時許，南市警一分局文化所又接獲東門路某金融機構通報、稱有1名婦人到銀行欲提領大筆現金。行員關懷提問、懷疑該婦人可能遭詐騙。

文化所巡佐黃國修、警員吳宗銘前往了解，李姓婦人（64歲）欲從其銀行帳戶匯款300萬元台幣至某銀行虛擬帳號投資比特幣。李婦起初對於員警關懷提問語帶保留，最終在員警耐心勸說下才說出實情。

李婦表示，日前她於網路上認識1名投資老師，老師指示她需購買虛擬貨幣USDT及加入某投資平台，並聲稱會帶著她投資賺錢。員警當場告知這是常見的「假投資」詐騙手法，再講述類似案例，說服李婦打消提領現金念頭，再記阻詐1功。

南市警一分局呼籲民眾，面對各類網路投資或買賣訊息時，應保持高度警惕，謹慎查證其正當性。如市民有任何疑慮，可隨時撥打165反詐騙諮詢或110報案等專線，或親洽當地警察機關，確保自身財產安全。

南市一分局員警阻止六十七歲林姓男子（左者）匯出四十萬元被騙光。（圖：警方提供）

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