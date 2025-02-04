竹市街頭決鬥驚見「烈焰魔法師」 男子持烤肉噴燈逼退20人

網路最近流傳影音，一群男子在竹市林森路湯姆熊外聚集，20多歲孫姓男子突然拿出烤肉用噴燈反擊。（圖擷取自網路）

2025/02/04 15:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹孫男與范男發生糾紛，上月雙方相約竹市林森路談判，雙方人馬劍拔弩張之際，孫男突化身「烈焰魔法師」，拿出噴燈火攻，瞬間火光四射，對方嚇得四處逃竄，事後范男人馬被警方依聚眾鬥毆罪嫌送辦，至於孫男則被依公共危險、恐嚇罪嫌偵辦。

根據網路流傳影音，一群男子在林森路湯姆熊外聚集，其中20多歲孫姓男子突然拿出烤肉用噴燈，火攻對方人馬，原本對峙的局面也因熊熊火焰逼近瞬間瓦解，對方驚叫逃離。

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影片字幕說「我跟我女友被對方十幾、20人包圍，接著對方攻擊我的當下，直看到地板不知道哪掉出一個烤肉噴燈，一個烤肉噴燈可以讓20幾個拿著武器的對方鳥獸散」。

字幕描述孫男變成烈焰魔法師的畫面：「彈指間，他手上凝聚熊熊烈火，已經蓄勢待發，就在敵人帶著冷兵器上前的那一刻，他出手了，雖然沒有擊敗，但也成功嚇退敵人」。

事發後，警方迅速到場將雙方人馬帶回調查。據了解，這場對決為私人恩怨引發，過程中孫男遭范男人馬拳腳相向，孫男則拿出噴燈噴火反擊，警方依法將這群人依聚眾鬥毆罪嫌送辦，而孫男因使用噴燈產生火焰造成公共危險，被依公共危險、恐嚇危安等罪嫌送辦。

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