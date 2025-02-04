為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹市街頭決鬥驚見「烈焰魔法師」 男子持烤肉噴燈逼退20人

    網路最近流傳影音，一群男子在竹市林森路湯姆熊外聚集，20多歲孫姓男子突然拿出烤肉用噴燈反擊。（圖擷取自網路）

    網路最近流傳影音，一群男子在竹市林森路湯姆熊外聚集，20多歲孫姓男子突然拿出烤肉用噴燈反擊。（圖擷取自網路）

    2025/02/04 15:17

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹孫男與范男發生糾紛，上月雙方相約竹市林森路談判，雙方人馬劍拔弩張之際，孫男突化身「烈焰魔法師」，拿出噴燈火攻，瞬間火光四射，對方嚇得四處逃竄，事後范男人馬被警方依聚眾鬥毆罪嫌送辦，至於孫男則被依公共危險、恐嚇罪嫌偵辦。

    根據網路流傳影音，一群男子在林森路湯姆熊外聚集，其中20多歲孫姓男子突然拿出烤肉用噴燈，火攻對方人馬，原本對峙的局面也因熊熊火焰逼近瞬間瓦解，對方驚叫逃離。

    影片字幕說「我跟我女友被對方十幾、20人包圍，接著對方攻擊我的當下，直看到地板不知道哪掉出一個烤肉噴燈，一個烤肉噴燈可以讓20幾個拿著武器的對方鳥獸散」。

    字幕描述孫男變成烈焰魔法師的畫面：「彈指間，他手上凝聚熊熊烈火，已經蓄勢待發，就在敵人帶著冷兵器上前的那一刻，他出手了，雖然沒有擊敗，但也成功嚇退敵人」。

    事發後，警方迅速到場將雙方人馬帶回調查。據了解，這場對決為私人恩怨引發，過程中孫男遭范男人馬拳腳相向，孫男則拿出噴燈噴火反擊，警方依法將這群人依聚眾鬥毆罪嫌送辦，而孫男因使用噴燈產生火焰造成公共危險，被依公共危險、恐嚇危安等罪嫌送辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播