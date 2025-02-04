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    警車違規害機車自摔挨轟肇逃 大安分局：聯繫騎士釐清肇責

    台北市警局大安分局新生南路派出所的員警，昨日中午11時20分許，在信義路3段147巷口右轉時，造成1輛機車失控自摔。（記者鄭景議翻攝）

    台北市警局大安分局新生南路派出所的員警，昨日中午11時20分許，在信義路3段147巷口右轉時，造成1輛機車失控自摔。（記者鄭景議翻攝）

    2025/02/04 15:37

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警局大安分局新生南路派出所的員警，昨日中午11時20分許，在信義路3段147巷口右轉時，造成1輛機車失控自摔，機車上女騎士摔倒在地，肇事影片今日在網上瘋傳，不少網友質疑警車竟然疑似肇逃，對此大安分局表示，行車紀錄器顯示警車未與騎士發生碰撞，為釐清事故經過將主動聯繫機車騎士釐清。

    據了解，當時警車沿信義路3段147巷12弄由東向西行駛，右轉信義路3段147巷口時，1輛沿信義路3段147巷南向北行的機車為了閃避警車，失控自摔，雖然警方確認雙方未發生碰撞，但事發地點地面設有「停車再開」標誌標線，員警疑似未確實遵守，亦未禮讓幹道車輛，恐涉及違反《道路交通管理處罰條例》第45條。

    新生南路派出所所長林意翔表示，該同仁在此無號誌路口，疑似未停車再開，未禮讓幹道車輛，將依規定進行後續行政責任處理。

    為釐清事故經過，大安分局已經主動聯繫機車騎士，進行事故的採證及訪談，移請交通大隊進行肇事原因的分析研判，以商議後續民事賠償事宜，以及員警行政責任歸屬。

    大安分局表示，行經無號誌路口應放慢車速，遵守先停再開之規定，避免事故發生，本分局將加強宣達員警安全駕車觀念。

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