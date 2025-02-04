高雄百貨公司廁所驚見偷窺狼 色男趴地偷看女員工如廁

百貨公司女員工用手機拍到偷窺狼低頭從廁所門縫往內偷看。（圖擷取自threads@llllisa1998）

2025/02/04 15:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三多商圈知名百貨公司廁所傳出有色狼偷窺女員工上廁所，1名女員工在社群平台上發文示警，指昨（3）日有同事上廁所時驚見1名男子趴地在廁所下方縫隙偷看，但男子被發現後隨即逃跑，未料2個多小時後，女員工上廁所時從門下方見有黑影不動，她拿起手機從縫隙往外日照，看到一雙眼睛正朝廁所內偷窺，嚇得當場花容失色。

百貨公司女員工在Threads發文指出，3日下午近6點，同事去廁所看到1名男子趴在地板偷看廁所裡面，但男子看到同事後就逃跑了，原以為男子被發現後就不會再出現，沒想到晚上8點多時，女員工倒垃圾後去員工廁所上廁所，進去沒多久聽到有人進來的聲音，但都沒有上廁所應該會發出的聲音或動作，女員工見她廁所前方有黑影一直不動，心裡覺得怪怪的，於是打開手機相機往廁所下方縫隙照，結果直接看到一雙眼睛超近盯著廁所裡面，她嚇到頭皮發麻，接著大叫並推門而出，但跑出去時已經來不及抓到偷看的人，後來回到店內看監視器，有拍到一個男生往外跑，跟下午同事看到偷看廁所的人是同一個，事後一直想到色男那雙噁心的眼睛直直盯著廁所的畫面，覺得很恐怖，上廁所也不能安心。

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對此，苓雅分局成功路所表示，警方未接獲相關報案，經檢視貼文，男子在員工廁所偷窺行為，涉嫌違反刑法第306條「無故侵入住宅罪」、性騷擾防治法第2條「性騷擾行為」及社會秩序維護法第83條第1款，「故意窺視他人廁所，足以妨害其隱私者」，將通知行為人到案說明後，依法查處。

百貨公司監視器拍到疑似偷窺色男的身影。（圖擷取自threads@llllisa1998）

百貨公司監視器拍到疑似偷窺色男的身影。（圖擷取自threads@llllisa1998）

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