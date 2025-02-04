疑瓦斯漏氣起火！花蓮縣消防局籲冷氣團來襲注意用火用電

花蓮市中美十三街一棟集合式大樓其中一戶疑似因瓦斯管線老舊，導致氣體外洩而引起火災。（資料照）

2025/02/04 14:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中美十三街一棟集合式大樓其中一戶疑似因瓦斯管線老舊，導致氣體外洩而引起火災，花蓮縣消防局指出，本週冷氣團寒流過境，提醒民眾家中使用燃氣熱水器、高功率保暖電器等應注意，定期清潔及檢修汰換，同時使用熱水器時應保持室內通風，避免一氧化碳中毒。

花蓮市長魏嘉彥昨偕同市公所社勞課長蕭子蔚與民政里長林志鵬前往中美十三街火警受災戶中頒發慰問金，公所指出，中美十三街在初五晚間驚傳火警，疑似因瓦斯管線老舊，導致氣體外洩而引起爆炸，影響人數共7戶22人，所幸無人傷亡，市公所透過慈愛基金期盼幫助受災戶重回正軌，並協助安置受災戶。

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市長魏嘉彥呼籲說，近來因氣溫驟降，大眾對於電器用品及熱水器的使用頻率大幅上升，希望大家在使用的期間多多留意，使用方式及年限是否適當，避免造成電線走火及瓦斯外洩等問題，也希望受此次受火災影響的住戶，能盡早重回日常生活。

花蓮縣消防局指出，本周冷氣團寒流過境，寒流來襲，民眾應注意家中用電安全及用火安全，再次宣導民眾家中應安裝住宅用火災警報器，及早發現火災，及早應變及逃生。民眾若燃燒煤炭、瓦斯、油都有可能產生一氧化碳，居家尤其需注意燃氣熱水器燃燒不全導致一氧化碳中毒事件發生。

消防局呼籲，電器用品應定期清潔及檢修汰換，使用高功率電器時應使用獨立插座，並且注意周圍勿堆放可燃物；爐火烹調安全宣導應遵守「人離火熄」原則，避免因炊事不慎造成火災；使用燃氣熱水器應注意事項，保持室內通風，別因寒冷關閉門窗，導致通風不佳以致於產生一氧化碳，若發生頭暈、意識不清等狀況，立即撥打119請求協助。

花蓮市中美十三街一棟集合式大樓其中一戶疑似因瓦斯管線老舊，導致氣體外洩而引起火災。（資料照）

本周冷氣團寒流過境，花蓮縣消防局提醒民眾家中使用燃氣熱水器、高功率保暖電器等應注意，定期清潔及檢修汰換，同時使用熱水器時應保持室內通風，避免一氧化碳中毒。（縣消防局提供）

本周冷氣團寒流過境，花蓮縣消防局提醒民眾家中使用燃氣熱水器、高功率保暖電器等應注意，定期清潔及檢修汰換，同時使用熱水器時應保持室內通風，避免一氧化碳中毒。（縣消防局提供）

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