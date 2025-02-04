衛浴設備包商擁槍遭警突襲 跳5公尺圳溝慘摔哀嚎狼狽落網

陳男跳入5公尺深的圳溝，當場重摔不起落網。（警方提供）

2025/02/04 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕新北市陳姓男子是衛浴設備包商，卻因對槍枝有濃厚興趣，涉嫌擁槍遭台中市刑警大隊鎖定，去年間突襲圍捕時，陳男見警方上門，驚慌下竟直接從工廠後門跳入5公尺深的排水圳溝，當場重摔不起，哀嚎中狼狽落網，警方同時查獲一把手槍及子彈，全案檢方也在近日偵結，依槍砲罪起訴。

台中市刑大偵一隊長程連志今天說明案情指出，該隊日前接獲情資，新北市八里區45歲陳姓男子涉嫌擁槍自重，立即成立專案小組報請士林地檢署指揮偵辦，經查，陳男平日從事衛浴設備工作，因對槍枝有濃厚興趣，遂透過網路收購槍枝設備。

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警方蒐證完畢後，掌握陳男藏放槍枝的工作處所趕往查緝，行動當天，警方突襲進入工廠搜索，陳男見警上門立刻往後門狂奔，且為逃避搜捕情急下跳下5公尺深的圳溝，當場重摔導致頭頸受傷倒地不起，哀嚎聲中狼狽遭逮，追緝刑警見狀也奮勇跟進跳下，所幸僅受輕傷。

警方隨後在工廠內搜出仿金牛座手槍1把、彈匣1個、子彈29發、手機2支等證物，陳落網後聲稱，這把槍是透過不明網友介紹，在某網站以25萬元購買，但警方調查時發現該網站早已關閉，槍支來源仍有諸多疑點，將擴大追查，警詢後將陳男依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦，檢方訊問後裁定10萬元交保，近日偵查終結起訴。

台中市刑大強調，此次行動彰顯警方打擊槍枝犯罪堅定立場，為預防槍枝氾濫，檢肅槍枝係治安維護重點工作事項，警方將持續強化查緝作為，對於各類犯罪均嚴加究辦，維護市民安全的生活環境。

警方起出仿金牛座手槍1把、子彈29發等證物。（警方提供）

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