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    離奇！嘉義男騎單車失蹤 2天後在百公里外彰化尋獲

    嘉義男騎單車失蹤，2天後在百公里外的彰化被員警巡邏時尋獲。（圖由警方提供）

    嘉義男騎單車失蹤，2天後在百公里外的彰化被員警巡邏時尋獲。（圖由警方提供）

    2025/02/04 13:13

    〔記者湯世名／彰化報導〕離奇！嘉義市1名53歲疑罹精神疾病的男子，本月1日清晨騎單車離家後即告失蹤，2天後彰化警分局員警在芬園鄉發現1名男子騎著單車，經查訊發現竟是通報失蹤協尋的嘉義男，足足騎了上百公里之遠，2天都未進食已體力透支，經過細心呵護，最終平安返家全家團圓。

    彰化警分局芬園分駐所員警曾育勛及朱國銘，2日深夜許執行巡邏勤務時，在芬草路二段與碧興路口發現1名男子衣衫凌亂、面容憔悴，騎著1輛生鏽老舊的單車緩慢前行。因當時天色昏暗且寒冷，路上車輛又多，該男子騎行不穩，隨時可能發生危險，員警立刻上前關心，並攙扶他到安全處所休息。

    經查證身份，發現竟是通報失蹤2天的53歲男子，他因迷失方向而在外漂泊，體力透支，且都未進食。員警將他帶返派出所並提供溫水與食物給予充飢，等其休息恢復體力後，隨即聯絡其女兒前來分駐所接回父親。

    當其女兒趕到派出所，見到父親安然無恙，激動地向警方道謝，直呼：「真的太感謝警察了！若不是你們，我不知道爸爸會不會發生任何意外！」

    警方則表示，男子從嘉義市騎單車離家後即一路北上，跨越雲林縣來到彰化縣芬園鄉，至少騎了上百公里之遠，這2天都未進食，難以想像是怎麼撐過來的，所幸結局皆大歡喜。

    彰化警分局員警上前關心，發現男子竟已通報協尋2天，且從嘉義市騎單車到彰化縣。（圖由警方提供）

    彰化警分局員警上前關心，發現男子竟已通報協尋2天，且從嘉義市騎單車到彰化縣。（圖由警方提供）

    嘉義男騎單車失蹤，2天後在百公里外的彰化被員警巡邏時尋獲，家屬一再感謝警方幫忙。（圖由警方提供）

    嘉義男騎單車失蹤，2天後在百公里外的彰化被員警巡邏時尋獲，家屬一再感謝警方幫忙。（圖由警方提供）

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