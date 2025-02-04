主管內鬨扯出擋人財路、靠關係！竹市消防局回應了

新竹市消防局人事勤休問題引發內部主管網路筆戰，對此，消防局指出都會核算加班費補償，不會讓消防人員權益受損。圖為消防人員出勤情形。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/02/04 12:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市消防局蛇年開春就上演主管內鬨！消防局人事主管與局內科長在網路社群互槓，除對勤休規定有不同意見，更扯出擋人財路及靠關係上位等論戰，就連人事督勤責任歸屬也出現誰大誰副等爭議。對此，消防局強調，2023年後新式人事勤休上路，對相關加班時數及補休方式有改變，但一定會保障消防人員權益，更無擋人財路或是靠關係上位等情事。

消防局人事主管在網路社群發文稱，「開春第一天就與119超大牌技正兼代理科長槓上，這恩怨，源自於年前覺得我擋他財路。」並以消防機關超勤加班費核發要點五（三）規定，人事單位審查有無依本要點及各單位自訂之實施計畫規定實施與審核加班時數、時薪之合法性及正確性。依加班費支給管制要點，人事處可不定期查勤。

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這名人事主管稱有權督勤，卻遇到高階人員在內勤主管群組公然挑釁，還下口諭給大隊長，不准提供督勤出入資料給人事室。質疑這名代理主管背後有靠山，並稱被心術不正的人操弄這些事，稱「消防機關，真是快玩完了。」

不過，這名代理科長也不甘示弱，在社群發文回擊稱，「所有相關人事勤休都依照規定，且並非愛財，關於超時補休事宜，也自願在第一季歸零，但認為應有更妥適性及公平性。而督勤業務，若是有相關人員要求，絕不會不給，而是尊重，無二話。同時強調所有升遷都是個人參加各種考試及訓練累積努力的成果，並無靠關係或有靠山。」

由於兩人都在個人社群紓發心情，引發內部互槓內鬨之說。消防局強調，因應消防署112年起推動新式勤休制度，各縣市對超時時數的補償有諸多討論。竹市消防局有關超時時數的部分已明定方向，針對同仁112年累計無法完成補休的時數，將於2年後每季核實核算加班費予同仁，給予同仁實質補償。

另如有外勤人員調任內勤職務時，同樣鼓勵同仁盡可能完成補休，但如仍無法在期限內將超時時數補休完畢的部分，一樣核實核算加班費補償，不會讓同仁權益受到打折。針對職務陞遷，消防局都是以同仁資積分及工作表現與能力為綜合考量，採公平公開徵才方式辦理，並無靠關係及操弄之情事。

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