男子違停紅線買早餐 與隔壁機車行業者對嗆

男子違停紅線買早餐，不滿機車行業者按喇叭示警下車理論。（取自社會事新聞影音）

2025/02/04 12:05

〔記者歐素美／台中報導〕一名男子昨天到豐原區富陽路買早餐，將車子停在一家機車行前的紅線上，機車行業者按喇叭示警，不料，男子竟下車站在機車行前，與業者對嗆，質疑業者做生意將機車停在人行道上，卻不准民眾車停紅線，罵業者是「爛老闆」，隨後2人並在Threads上互嗆，影片被po上網路，豐原警分局表示，紅線違停不開放民眾檢舉，但民眾可撥打110由警方到場製單舉發，並勸導店家勿占用騎樓人行道，否則開罰。

一名男子昨天到豐原區富陽路買早餐，將車子停在一家機車行前的紅線上，機車行業者按喇叭示警，男子竟下車站在機車行前，與業者對嗆，表示他有人在車上，紅線為何不可停？業者作勢打電話報警，男子隨即也拿出手機拍下機車行，揚言將上傳抖音，隨後開車離去。

請繼續往下閱讀...

豐原警分局表示，依據道路交通管理處罰條例規定，紅線禁止臨時停車，違反者依55條、56條規定，處新台幣300至1200元罰鍰；另3米寬以上的人行道可停放機車，但是若是將雜物或是工作物品放置在騎樓、人行道，違反第82條於道路上堆積雜物或利用道路為工作場所，將處罰1200元至2400元罰鍰，並配合環保局將雜物以廢棄物清除。

警方呼籲，紅線違停不開放民眾檢舉，民眾仍可以撥打110由警方到場製單舉發，並也勸導店家勿占用騎樓人行道，還路於行人，警方將會針對上述違規態樣持續執法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法