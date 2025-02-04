北韓長白山人蔘也成行騙話術 他想投資差點被騙3萬元

警方勸阻林男被騙。（記者王冠仁翻攝）

2025/02/04 11:36

〔記者王冠仁／台北報導〕54歲林姓男子透過網路輾轉認識一名女網友，對方每天對他噓寒問暖、取得信任後，聲稱有管道可以取得北韓長白山上的珍稀人蔘，如果低價買進高價賣出，未來獲利可期。陳信以為真，跑到銀行要匯款3萬元到對方所說的指定帳戶，幸虧警方及時趕到拆穿詐騙集團的謊言，這才幫他保下積蓄。

北市警北投分局今天公布這起詐騙集團的行騙話術，同時也強調，北投分局去年與金融機構共攔阻119件詐騙案，阻詐金額達1億2716萬元。民眾使用各類社交APP時應保持謹慎，若於聊天中不斷推薦投資標的、號稱「短期大量獲利」、「穩賺不賠」，皆為行騙話術，民眾可隨時撥打110或165反詐騙專線查證。

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警方調查，林男先前透過手機通訊軟體，輾轉認識一名暱稱為「牡丹花」的女網友，對方每天對他噓寒問暖，不久後還聲稱有保證獲利的投資管道。陳不察，好奇詢問，對方謊稱有管道可以取得北韓長白山的珍稀人蔘，還說可以低價買進、高價賣出。

林男不久後就依對方所說，跑到住家附近的富邦銀行北投分行打算臨櫃匯款3萬元，到對方指定的海外帳戶。不過，行員詢問他匯款用途、匯款對象，他卻說不出所以，行員直覺有異通報警方。

員警到場後追問，這才發現林男對於人蔘產地、代購流程都相當模糊，且雙方未曾見面或簽屬合約文件，明顯非正常投資或代購流程，極有可能是詐騙集團設下的圈套。員警再拿出過往相關新聞案例，告訴林男近來全台各地陸續出現這類投資長白山人蔘的詐騙話術，都是典型的假投資詐騙，林這才大夢初醒，拒絕匯款。

詐騙集團用長白山人蔘當作話術行騙。（記者王冠仁翻攝）

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