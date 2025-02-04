假釋出獄2天就砍死人 狠男判刑17年半定讞

林男假釋出獄2天就砍死人，一審依殺人、殺人未遂等罪將他合併判處17年6月有期徒刑，刑前施以酒癮禁戒8個月；二審高雄高分院、三審最高法院駁回上訴確定。（資料照）

2025/02/04 11:17

〔記者張文川／台北報導〕3年前，假釋出獄才2天的屏東縣男子林育丞，和友人到KTV唱歌，與隔壁包廂酒客發生口角引爆衝突，林男竟持西瓜刀揮砍對方，造成1死1重傷，行凶後逃亡22天落網；一審屏東地院依殺人、殺人未遂等罪將他合併判處17年6月有期徒刑，刑前施以酒癮禁戒8個月；二審高雄高分院、三審最高法院駁回上訴確定。

24歲林育丞因偽造文書案服刑，2022年1月24日獲准假釋出獄，同月26日（除夕前5天）帶人到朋友經營的KTV消費，飲酒唱歌，清晨5點多，他上廁所後返回時開錯隔壁的包廂，2間包廂的酒客衝突，雙方大打出手，從包廂內打到包廂外走廊。

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混亂中，林育丞跑回車上抄出一把西瓜刀返回KTV，一見對方的陳姓男子就猛力揮砍其胸腹部，致當場肚破腸流、血流滿地，砍斷另一林姓男子的右手臂。

林男行凶後逃離現場，消防局獲報將2名傷者送醫，陳男傷重陷入昏迷，終宣告不治，林男經急救後保住性命。

林育丞逃亡22天後，才在南州交流道的一處停車場被警方逮捕，被依殺人等罪送辦，檢方起訴。

屏東地院依殺人罪將林男處刑14年4月，依殺人未遂罪判刑7年6月，2罪合併應執行17年6月，且林男酗酒成癮，有再犯之虞，命其刑前強制戒治8個月。二審、三審皆維持原判定讞。

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