狂熱女柯粉要求釋放柯文哲 寄信詛咒司法院長住處倒塌

檢察官調查後認定陳女涉犯恐嚇公眾罪，考量她坦承犯行，故予以緩起訴處分，並接受法治教育6小時。（記者吳昇儒攝）

2025/02/04 10:29

〔記者吳昇儒／台北報導〕高雄市一名陳姓女柯粉去年9月間寄信到台北地檢署，文中表示，若台北地方法院再不判決柯文哲無罪定讞，並釋放柯的話，司法院長、廉政署長等人的住家，將會裂開倒塌，恐嚇公眾。北檢收到信件後，轉請警方偵辦。檢察官調查後，認定陳女涉犯恐嚇公眾罪，但考量她坦承犯行、態度尚可，故予以緩起訴處分，並接受法治教育。

檢警調查，家住高雄市燕巢地區的陳姓女子去年9月16日中午，在家中利用手機撰寫「台北地方法院如果再不判柯文哲無罪定讞，並釋放柯文哲的話，台北市議員鍾小平、前民眾黨黨員吳靜怡，還有中選會主委李進勇與選務處某處官員、台北地檢署檢察官、廉政署長還有當時快卸任的司法院長許宗力、副院長蔡炯燉的住家」將會在2024年10月3日7天內，整棟建築物突然裂開然後倒塌等語。

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陳女再前往住家附近的影印店，將內容印出，署名神（佛菩薩）指派某為無名Youtuber，收件人為台北地檢署主任檢察官鄧巧羚，將信件寄到台北地檢署。同年月18日，台北地檢署收件承辦人員收到該信件後，轉交政風室，隨即交由警方偵辦。

檢警偵訊時，陳女坦承有撰寫該信件，且內容是在家中用手機繕打，印出後再郵寄到台北地檢署。

檢察官偵訊後，認定陳女涉犯恐嚇公眾罪，考量她犯後承認犯行，態度尚可，歷此司法程序後，應有所警惕，故予以緩起訴處分，以利自新。緩起訴時間2年，處分確定後1年內，需至指定機關提供60小時義務勞務，並接受法治教育6小時。

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