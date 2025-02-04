飄洋過海承載親情圍巾掉小黃 警鍥而不捨尋回

承載親情圍巾失而復得，男子（圖中旬）高興的與員警合影。（警方提供）

2025/02/04 10:17

〔記者許國楨／台中報導〕台灣一名新住民男子，日前在尼泊爾旅遊時別購買一條圍巾，準備贈送給母親，未料年初四陪同泰籍友人暢遊台中時，不慎遺落在小黃上，心急如焚的他只能寄望警方協助，員警積極追查，最終找回這條象徵親情與承載回憶的圍巾，讓男子感動不已，深刻感受到台灣的溫暖與善意。

據了解，當晚三位民眾神色焦急地走進第一分局大誠派出所，其中一名母親是泰籍人士，本身為新住民之子男子表示，當天陪同從泰國至台中旅遊的友人，稍早從飯店搭乘計程車至民族路一帶用餐時，卻不慎將一條圍巾遺落在車內，圍巾是他先前在尼泊爾旅遊時特別購買，準備贈送給母親的禮物。

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由於這條圍巾對他而言並不僅是一般保暖衣物，更是象徵著親情與回憶，如同過世外婆曾經為他親手編織的圍巾一樣，充滿溫暖與思念，但男子未記下車號，也無法聯繫司機，尋找失物變得困難重重，警員李惠國立即調閱監視器畫面，仔細過濾該時段行經路口的計程車影像，並逐一聯繫駕駛，確認是否有載送該組旅客。

經過多次比對與聯繫，終於找到載送他們的計程車，熱心司機隨即將圍巾送回派出所，讓事件畫下圓滿句點，男子激動表示：「這條圍巾意義非凡，就像外婆為我編織的圍巾一樣，承載著家人的愛與回憶。」與友人紛紛稱讚台灣警方的積極與用心，也對這座城市留下難忘的美好印象。

第一分局長尤啟南表示：「每一件民眾請求協助的案件，都是對警方的信任，我們不只是執法者，更是大家可以依靠的夥伴。」他也提醒民眾，搭乘大眾運輸時應多加留意隨身物品，並記下車號或拍照備忘，以利日後聯繫。

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