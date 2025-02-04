為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    飄洋過海承載親情圍巾掉小黃 警鍥而不捨尋回

    承載親情圍巾失而復得，男子（圖中旬）高興的與員警合影。（警方提供）

    承載親情圍巾失而復得，男子（圖中旬）高興的與員警合影。（警方提供）

    2025/02/04 10:17

    〔記者許國楨／台中報導〕台灣一名新住民男子，日前在尼泊爾旅遊時別購買一條圍巾，準備贈送給母親，未料年初四陪同泰籍友人暢遊台中時，不慎遺落在小黃上，心急如焚的他只能寄望警方協助，員警積極追查，最終找回這條象徵親情與承載回憶的圍巾，讓男子感動不已，深刻感受到台灣的溫暖與善意。

    據了解，當晚三位民眾神色焦急地走進第一分局大誠派出所，其中一名母親是泰籍人士，本身為新住民之子男子表示，當天陪同從泰國至台中旅遊的友人，稍早從飯店搭乘計程車至民族路一帶用餐時，卻不慎將一條圍巾遺落在車內，圍巾是他先前在尼泊爾旅遊時特別購買，準備贈送給母親的禮物。

    由於這條圍巾對他而言並不僅是一般保暖衣物，更是象徵著親情與回憶，如同過世外婆曾經為他親手編織的圍巾一樣，充滿溫暖與思念，但男子未記下車號，也無法聯繫司機，尋找失物變得困難重重，警員李惠國立即調閱監視器畫面，仔細過濾該時段行經路口的計程車影像，並逐一聯繫駕駛，確認是否有載送該組旅客。

    經過多次比對與聯繫，終於找到載送他們的計程車，熱心司機隨即將圍巾送回派出所，讓事件畫下圓滿句點，男子激動表示：「這條圍巾意義非凡，就像外婆為我編織的圍巾一樣，承載著家人的愛與回憶。」與友人紛紛稱讚台灣警方的積極與用心，也對這座城市留下難忘的美好印象。

    第一分局長尤啟南表示：「每一件民眾請求協助的案件，都是對警方的信任，我們不只是執法者，更是大家可以依靠的夥伴。」他也提醒民眾，搭乘大眾運輸時應多加留意隨身物品，並記下車號或拍照備忘，以利日後聯繫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播