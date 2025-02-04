悍婦三字經辱女法官 下場曝光

悍婦三字經辱女法官，加罵垃圾人渣狗在叫，新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/04 09:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有多次妨害公務前科的新竹縣黃姓婦人，因房屋漏水影響其他住戶被提告，新竹地院民事庭女法官率警前往勘查，竟遭黃女辱罵三字經與「是你在狗叫」、「垃圾人家」、「人渣就是人渣」，新竹地院依侮辱公務員罪判刑4月。

法官調查，黃女為新竹縣某房屋所有權人，同棟樓屋主因其房屋漏水致天花板、地磚污損為由，向新竹地院提起民事訴訟，請求黃女修繕房屋，新竹地院民事承審法官112年10月17日下午3時許，會同原告訴訟代理人、建築師公會鑑定人、新竹縣警察局新湖分局新工派出所2名警員現場勘驗房屋現況。

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黃女於法官當場表明身分及勘驗目的、範圍，已明知法官及到場警員均係依法執行職務之公務員，且正執行職務中，黃女非但拒絕法官等人進入勘驗，反而辱罵「是你在狗叫」、「XX娘」、「你們法院都是垃圾人家在當的啊？」、「你們就是人渣就是人渣」、「我隨便嫁給我一個同學，都比你們這些垃圾人渣好」等語，對公務員依法執行職務時當場侮辱。

黃女聲稱當時女法官穿便服過去，她說她是法官，也沒有搜索票，她家不是公園，沒有搜索票，怎麼可以愛進去就進去？

法官調查，58歲的黃女先前曾因涉犯毀損、妨害自由、妨害公務、妨害名譽等案件被判刑、執行。

法官審酌黃女除有構成累犯的論罪科刑紀錄外，另有多次因妨害公務案件經法院判決有罪確定，仍不知戒慎其行，歷經多次偵審案件後，面對法官及警員就民事案件依法執行職務，非但未予配合，反以言詞恣意辱罵執行職務公務員，蔑視公務員執法尊嚴，影響社會秩序及公權力妥適執行，應嚴予譴責。

且黃女自始否認犯行，且於本案偵查、審理中，數度表現出對於我國公務或司法體系之敵意，對其行為始終未能認知錯誤、表示悔過或歉意，犯後態度不佳。最後依侮辱公務員罪判刑4月。

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