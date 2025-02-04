被爆赴郭哲敏招待所飲酒賭博 前偵查隊長林弘基被懲處提告敗訴

時任偵查隊長林弘基（左三）被爆料赴郭哲敏招待所飲酒、賭博，林員事後遭北市府記一大過並調離非主管職；林員不服提告，仍被北高行判決敗訴。（取自黃國昌臉書）

2025/02/04 09:13

〔記者溫于德／台北報導〕3年前立委黃國昌在臉書爆料，指時任內湖分局偵查隊長林弘基出現在地下匯兌洗錢案的主嫌郭哲敏所經營的招待所，進行賭博，經台北市警局召開考績委會，認定林員於「值日外出飲酒及參與賭博財物」，後由台北市政府對林員記一大過並調整為非主管職務；林員不服，決定提告。台北高等行政法院審結認定林員確實有飲酒、賭博的行為，判他敗訴；可上訴。

2022年11月8日，黃國昌在臉書發文指，時任內湖分局偵查隊長的林弘基，於2019年7月25日晚上11時許，跑到北市內湖區行愛路上一處招待所賭天九牌；當時公司登記負責人就是郭哲敏，也就是地下匯兌洗錢案的主嫌。

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後經北市警局召開考績委員會，審認林員於值日外出飲酒並參與賭博財物，已違反「警察人員參與賭博財物處分原則第1項第3款：辦公時間或勤務中參與賭博財物者」、「員警飲用酒類禁止服勤規定第3點：員警於服勤時間，不得飲用酒類」，由北市府對林員記一大過並調整為非主管職務。

然林員主張他當下因查案而前往該場所，且他不僅不懂天九牌的玩法，且未參與任何賭局，也沒有任何證據足認他有參與賭博；即便他有參與牌局，依我國司法實務見解，天九牌是講求思考、記性及心理戰的遊戲，定性上屬競技、非賭博，不能對他懲處。

林員進一步搬出維基百科的介紹，指天九牌不僅於設計上，象徵著24節氣；東、南、西、北甚至象徵仁、義、忠、信、禮、智、廉、恥等16項為人處世的道德，在遊戲方法上更如同大老二、橋牌，是一個講求思考、記性和心理戰的遊戲，非純依牌運定勝負的遊戲。

林員並強調，台北市政府已將他調離第一線的職務，並加記一大過，有違比例、平等原則，應撤銷對他的懲處。

北高行說明，經勘驗黃國昌臉書頁面可知，林員於2019年7月25日離開分局後，當晚11時許與郭哲敏等人出現在招待所，且有飲酒行為，再依北市警局的訪談紀錄可知，林員當時確實有參與賭博，也就是說，北市府最終決定對林員記一大過並調整為非主管職務，均無違誤，決定判林員敗訴。

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