偷電搞出台灣最大大麻工廠 竹東三環幫眾重判

新竹檢警在竹縣查獲台灣治安史上最大的千坪大麻無塵室工廠。（警方提供）

2025/02/04 09:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹檢警在新竹縣查獲台灣治安史上最鉅千坪大麻無塵室工廠，起獲大麻植株4519株，市價高達20億元，足供300萬人次吸食。主謀竹東鎮三環幫成員池政勳被新竹地院依製造二級毒品罪重判10年、林進崇6年2月。

法官調查，34歲池政勳與36歲林進崇等人共同策劃，於新竹縣搭建非法大麻種植工廠，並採用人工技術栽種、施肥、燈光控制等方式，加速大麻生長，多次於工廠內進行大麻種植、收割及乾燥處理，製成大麻產品後，再進行分裝並計畫對外販售。

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為節省大麻工廠用電支出，林進崇將台電電表封印鎖及鉛封印剪開，破壞電表內部齒輪及指針，擅自更動電表計量構件，致使電表計量轉盤減慢，計量失效不準，藉以竊電130萬度，電費高達539萬元。

法官審酌池男等人不思以合法方式賺取錢財，無視毒品對施用者健康之戕害及國家杜絕毒品犯罪之禁令，明知施用毒品將散盡家財、連累家人，或為購買毒品鋌而走險者，不可勝計，有戕害國人身體健康及危害社會安全之虞，仍共同於大麻工廠大量種植大麻以製造第二級毒品，此舉將有使製成之大麻花流入市面之潛在危險，其等種植之規模與數量均非微，為檢警所破獲史上最大宗之大麻植株案，市值20億足供300萬人吸食，犯罪情節與惡性重大。

最後法官將池政勳依共同犯製造第二級毒品罪判刑10年，林進崇6年2月，犯罪所得539萬元沒收。

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