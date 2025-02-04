為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    偷電搞出台灣最大大麻工廠 竹東三環幫眾重判

    新竹檢警在竹縣查獲台灣治安史上最大的千坪大麻無塵室工廠。（警方提供）

    新竹檢警在竹縣查獲台灣治安史上最大的千坪大麻無塵室工廠。（警方提供）

    2025/02/04 09:13

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹檢警在新竹縣查獲台灣治安史上最鉅千坪大麻無塵室工廠，起獲大麻植株4519株，市價高達20億元，足供300萬人次吸食。主謀竹東鎮三環幫成員池政勳被新竹地院依製造二級毒品罪重判10年、林進崇6年2月。

    法官調查，34歲池政勳與36歲林進崇等人共同策劃，於新竹縣搭建非法大麻種植工廠，並採用人工技術栽種、施肥、燈光控制等方式，加速大麻生長，多次於工廠內進行大麻種植、收割及乾燥處理，製成大麻產品後，再進行分裝並計畫對外販售。

    為節省大麻工廠用電支出，林進崇將台電電表封印鎖及鉛封印剪開，破壞電表內部齒輪及指針，擅自更動電表計量構件，致使電表計量轉盤減慢，計量失效不準，藉以竊電130萬度，電費高達539萬元。

    法官審酌池男等人不思以合法方式賺取錢財，無視毒品對施用者健康之戕害及國家杜絕毒品犯罪之禁令，明知施用毒品將散盡家財、連累家人，或為購買毒品鋌而走險者，不可勝計，有戕害國人身體健康及危害社會安全之虞，仍共同於大麻工廠大量種植大麻以製造第二級毒品，此舉將有使製成之大麻花流入市面之潛在危險，其等種植之規模與數量均非微，為檢警所破獲史上最大宗之大麻植株案，市值20億足供300萬人吸食，犯罪情節與惡性重大。

    最後法官將池政勳依共同犯製造第二級毒品罪判刑10年，林進崇6年2月，犯罪所得539萬元沒收。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播