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    高雄、新北警聯手破網路賭博逮13人 集團經手賭資高達1.4億

    高雄、新北警方聯手破網路賭博逮13人，經手賭資達1.4億元。（民眾提供）

    高雄、新北警方聯手破網路賭博逮13人，經手賭資達1.4億元。（民眾提供）

    2025/02/04 08:57

    〔記者黃良傑／高雄報導〕34歲黃姓男子涉嫌於網路徵人，從事網路賭博、招攬賭客等不法，高市、新北警方組成專案小組，突擊高市三民區一間商辦大樓，一舉破獲賭博機房並逮捕黃嫌等13人，現場查扣電腦主機22臺、手機47支、監視器主機、打卡機等贓證物，初估該集團過去近數個月內，經手金流賭資約1億1400萬元，昨依賭博罪移送法辦。

    鹽埕分局今（4）日表示，獲得情報後，立即與前鎮分局、三民第二分局、刑事警察大隊科偵隊，會同新北市警局永和分局共同組成專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，專案小組蒐證多日後收網，持搜索票進入三民區覺民路某華廈商辦搜查，偵破賭博娛樂城網站機房。

    據調查，主嫌蒐集各宮廟的大小宮印，自製扁額「招財進寶」保佑賭博網大發利財；集團成員還曾向媽祖求得扇子祈求平安，不料，過完年後還是栽在高雄警方手裡。

    警方表示，該賭博機房集團成員為避免警方追查，隱匿於三民區覺民路某華廈商辦內，主嫌設立賭博娛樂城網站，並透過網路徵才，工作內容為網路上刊登廣告、招攬賭客、導引賭客註冊儲值，還請專人解決賭客在娛樂城內遇到困難等，賭博內容有運動簽賭、老虎機、百家樂等博弈簽賭賽事，進而從中抽成牟利。

    鹽埕警分局去指出，現今非法賭博以籌碼兌換現金的電子遊戲，或投注網站均為犯罪行為，尤其網路賭博成癮性比較強，參賭人員往往對輸錢沒有實感，輕則毀掉一個人，重則毀掉一個家庭。

    高雄、新北警方聯手破網路賭博逮13人，經手賭資達1.4億元，查扣電腦主機、手機等證物。（民眾提供）

    高雄、新北警方聯手破網路賭博逮13人，經手賭資達1.4億元，查扣電腦主機、手機等證物。（民眾提供）

    高雄、新北警方聯手破網路賭博逮13人，經手賭資達1.4億元。（民眾提供）

    高雄、新北警方聯手破網路賭博逮13人，經手賭資達1.4億元。（民眾提供）

    犯罪集團成員還曾向媽祖求得扇子祈求平安，不料，過完年後還是栽在高雄警方手裡。（民眾提供）

    犯罪集團成員還曾向媽祖求得扇子祈求平安，不料，過完年後還是栽在高雄警方手裡。（民眾提供）

    高雄、新北警聯手破網路賭博逮13人，經手賭資高達1.4億元，逮捕主嫌黃男等人。（民眾提供）

    高雄、新北警聯手破網路賭博逮13人，經手賭資高達1.4億元，逮捕主嫌黃男等人。（民眾提供）

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