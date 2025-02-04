為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人妻保險員無套床戰小鮮肉主管！人夫氣炸白血病復發

    人妻保險員無套床戰小五歲鮮肉主管，人夫氣炸白血病復發。（情境照）

    人妻保險員無套床戰小五歲鮮肉主管，人夫氣炸白血病復發。（情境照）

    2025/02/04 08:35

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹從事保險業務的張姓人妻，假借拜訪客戶名義，實則與小5歲的主管吳男四處開房床戰，張女先生日前赫見吳男簡訊「不用戴套，挺爽的！」才知姦情，怒告二人索賠200萬元，新竹地院審理後判賠40萬元。

    結婚7年育有1女的陳男說，妻子張女從事保險銷售業務，去年7月他發現妻子偷吃主管吳男，吳男因此與女友分手，2人感情進展迅速，吳男還說想跟張女結婚。

    法官勘驗2人LINE對話紀錄，吳男說：「哥單身了，專心於小公主妳了。不用戴套，挺爽的。」張女回：「差點笑死，怎樣處理？在車上嗎，所以證明是真生不出來吧。」吳男說：「可能是，但我當天有戴，所以沒懷孕，很正常吧？妳再看看安排OK嗎，哈哈，啥時要當我老婆，需要求婚的話，我先去挑個鑽戒，再來計畫一下，讓你感受到滿滿的love」等內容，足證2人交往已長達1年以上，並多次發生性行為。

    去年5月22日，吳男表示「對戒都買了，還套不住你？」姦情被發現後，還揚言若被提告，要將LINE內容全部紀錄給法官，反正戶頭沒錢，無所謂。被告2人毫無羞愧之意，令林男震驚不已，始驚覺妻子屢屢外出聲稱拜訪客戶，實則與上司藉工作之便幽會、開房。

    林男因此事受到嚴重折磨與傷害，身心俱疲痛苦不堪，先前所罹患之急性骨髓性白血病復發，並罹患有精神焦慮疾病，憤而對二人連帶求償200萬元。

    法官認為，「對戒」於當今社會生活中，本係伴侶或情人間就彼此深厚感情關係所為承諾之表彰，則被告相約一同製作對戒之旅遊行程規劃，實難認係一般異性朋友間正常之社交互動往來。

    且二人彼此談論保險套購買、使用量、性冷感等涉及性愛關係話題，足以破壞婚姻，最後判二人需賠償林男40萬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播