人妻保險員無套床戰小鮮肉主管！人夫氣炸白血病復發

人妻保險員無套床戰小五歲鮮肉主管，人夫氣炸白血病復發。（情境照）

2025/02/04 08:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹從事保險業務的張姓人妻，假借拜訪客戶名義，實則與小5歲的主管吳男四處開房床戰，張女先生日前赫見吳男簡訊「不用戴套，挺爽的！」才知姦情，怒告二人索賠200萬元，新竹地院審理後判賠40萬元。

結婚7年育有1女的陳男說，妻子張女從事保險銷售業務，去年7月他發現妻子偷吃主管吳男，吳男因此與女友分手，2人感情進展迅速，吳男還說想跟張女結婚。

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法官勘驗2人LINE對話紀錄，吳男說：「哥單身了，專心於小公主妳了。不用戴套，挺爽的。」張女回：「差點笑死，怎樣處理？在車上嗎，所以證明是真生不出來吧。」吳男說：「可能是，但我當天有戴，所以沒懷孕，很正常吧？妳再看看安排OK嗎，哈哈，啥時要當我老婆，需要求婚的話，我先去挑個鑽戒，再來計畫一下，讓你感受到滿滿的love」等內容，足證2人交往已長達1年以上，並多次發生性行為。

去年5月22日，吳男表示「對戒都買了，還套不住你？」姦情被發現後，還揚言若被提告，要將LINE內容全部紀錄給法官，反正戶頭沒錢，無所謂。被告2人毫無羞愧之意，令林男震驚不已，始驚覺妻子屢屢外出聲稱拜訪客戶，實則與上司藉工作之便幽會、開房。

林男因此事受到嚴重折磨與傷害，身心俱疲痛苦不堪，先前所罹患之急性骨髓性白血病復發，並罹患有精神焦慮疾病，憤而對二人連帶求償200萬元。

法官認為，「對戒」於當今社會生活中，本係伴侶或情人間就彼此深厚感情關係所為承諾之表彰，則被告相約一同製作對戒之旅遊行程規劃，實難認係一般異性朋友間正常之社交互動往來。

且二人彼此談論保險套購買、使用量、性冷感等涉及性愛關係話題，足以破壞婚姻，最後判二人需賠償林男40萬。

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