2/3 威力彩、大樂透摃龜！百萬大紅包剩229組 今彩539開出1注

今晚（3日）開獎的第114000031期今彩539頭獎開出1注；第114000017期大樂透摃龜；第114000010期威力彩摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/03 22:31

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3日）開獎的第114000031期今彩539頭獎開出1注，由台北市中山區民權東路二段117號1樓「得億來彩券行」開出。大樂透春節加碼「大紅包」開出18組，剩餘229組；「小紅包」開出22組，剩餘405組；第114000017期大樂透頭獎摃龜；第114000010期威力彩頭獎也連28摃，下期金額預估上看9.5億元。

第114000010期威力彩中獎號碼為「第一區：04、07、15、31、33、36。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得1445萬7776元；參獎共31注中獎，每注可得15萬元；肆獎共215注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1197注中獎，每注可得4000元；陸獎共8705注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬6294注中獎，每注可得400元；捌獎共9萬0757注中獎，每注可得200元；玖獎共11萬6559注中獎，每注可得100元；普獎共20萬5424注中獎，每注可得100元。

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第114000017期大樂透中獎號碼「07、20、29、32、33、39，特別號：47」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共53注中獎，每注可得7萬2105元；肆獎共155注中獎，每注可得1萬5849元；伍獎共3366注中獎，每注可得2000元；陸獎共4166注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬1563注中獎，每注可得400元；普獎共6萬176注中獎，每注可得400元。

第114000017期49樂合彩中獎號碼為「07、20、29、32、33、39」。四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共61注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1930注中獎，每注可得1250元。

第114000031期今彩539中獎號碼為「04、16、21、23、37」。頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共191注中獎，每注可得2萬元；參獎共6990注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7501注中獎，每注可得50元。

第114000031期39樂合彩中獎號碼為「04、16、21、23、37」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共164注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6484注中獎，每注可得1125元。

第114000031期3星彩中獎號碼為「212」。壹獎共156注中獎，每注可得5000元。

第114000031期4星彩中獎號碼為「2062」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」中獎號碼「10、15、16、17、20、32、43、48、49」，春節小紅包「35」。

大樂透「春節大紅包」開出18組，總中獎注數為20注，其中16組為單注中獎，各得100萬元；2組為2注均分。「春節小紅包」開出22組，總中獎注數為25注，其中20組為單注中獎，各得10萬元；1組為2注均分；1組為3注均分。截至本期為止，累積開出大紅包組數為251組，剩餘229組；累積開出小紅包組數為395組，剩餘405組，下期（4日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果看這裡

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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