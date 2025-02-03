彰化工廠惡火入夜持續悶燒 異味飄散居民緊閉門窗

線西鄉工廠火災入夜後仍持續悶燒，消防局調派怪手將易燃物剷開，消防員撒水降溫，相當辛苦。 （消防局提供）

2025/02/03 21:12

〔記者湯世名／彰化報導〕開工第一天，彰化縣線西鄉內一家塑膠工廠今天上午8點多發生火災，濃煙直竄天際，幸無人員傷亡，火勢雖在中午獲得控制，但由於堆放大量易燃物，入夜後仍持續悶燒，消防局調派怪手將易燃物剷開，撒水降溫，粗估廠房燒毀面積達2000平方公尺，濃煙也造成空氣品質惡化，當地居民紛紛緊閉門窗防範。

這起工廠惡火在今天上午8點多發生，火勢一度相當猛烈，濃煙竄天，第一大隊長蔡佳洲坐鎮指揮；火勢於中午獲得控制，工廠員工使用堆高機配合消防水線進入，依序將未延燒的太空包移出。不過火勢在晚間仍持續悶燒，彰化縣消防局調派怪手進駐，將悶燒的雜物剷開，消防員則在一旁撒水降溫。

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消防局指出，這起工廠火災從今天上午8點多發生後，入夜直到晚間8點多仍持續悶燒，搶救已持續進行12小時，燒毀廠房面積2000平方公尺；總計共出動28輛消防車、2輛救災機器人、1架無人機及55名消防人員搶救，不少消防員都筋疲力盡，相當辛苦。

大火產生的濃煙也造成周邊環境空氣品質惡化，環保局派出環保監控車輛到場監控空氣品質，上午大火時工廠周圍的PM10一度超過儀器偵測極限1200微克/立方公尺，產生的異味，當地居民紛紛緊閉門窗防範。

線西鄉工廠火災入夜後仍持續悶燒，消防局調派怪手將易燃物剷開降溫。 （消防局提供）

線西鄉工廠火災一度濃煙竄天，產生的異味讓附近居民紛紛緊閉門窗。 （消防局提供）

線西鄉工廠火災從白天到入夜仍持續悶燒，消防局出動55名消防員搶救，相當辛苦。 （消防局提供）

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