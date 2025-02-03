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    影片曝光！ 騎士被突開車門擊落險遭輾 警籲駕駛兩招防範

    機車騎士遭到一輛臨停車輛開車門擊落。（擷自threads）

    機車騎士遭到一輛臨停車輛開車門擊落。（擷自threads）

    2025/02/03 20:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區2日下午發生一起交通事故，一名機車騎士行經四平路路旁時，突然遭到一輛臨停車輛開車門擊落險遭輾，整個過程被後方車轎行車紀錄器拍下，影片隨後在社群平台引發討論，目擊者表示，當時確認有路人上前協助，但因趕時間無法停留，警方今天表示，依交通法規可開罰駕駛，也提醒民眾注意。

    原po說，路邊停車開車門真的要很小心，真的遇到時，下車第一件事是要先報警，不要直接伸手去接觸傷患，轄區第五分局今天則說，針對網傳影片，警方表示並未接獲相關報案，但經檢視影像，初步判斷事故可能是車輛駕駛或乘客未依規定開啟車門所致。

    根據《道路交通管理處罰條例》第56條之1規定，汽車臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門而導致事故，汽車駕駛人將面臨2400元至4800元的罰鍰，提醒所有用路人，開啟車門前請務必確認後方來車，以確保行車安全。

    另駕駛人緊靠右側停車或臨時停車時，後方機車較不易從汽車右側鑽行穿越，能大幅降低未注意車輛讓其先行而肇事的風險，但駕駛仍不可避免需從左側上下車，提醒民眾建立二段式開車門提前預警，或反手式強迫自己轉身查看後方車輛的習慣，也提醒騎士在可行範圍內，與路邊停車保持一定距離，避免駕駛人突開車門，閃避不及。

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