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    休旅車快車道違規右轉撞倒女騎士 車貼消防鳳凰徽章惹議

    休旅車違規右轉撞倒女騎士輾壓腿部。（讀者提供）

    休旅車違規右轉撞倒女騎士輾壓腿部。（讀者提供）

    2025/02/03 20:54

    〔記者洪定宏／高雄報導〕25歲陳姓女子駕駛休旅車違規右轉，衝撞直行的49歲何姓女子，10多公尺後才停止，何女的腿部被壓在車底，所幸救出後沒有骨折，僅多處擦挫傷。

    由於陳女的座車貼有消防鳳凰標章，高雄市消防局調查確認她不是高雄消防員，肇事車輛為北部某縣市義消顧問的陳父所有。

    高雄警方指出，今天下午將近4點半，左營區翠華路與崇德路口發生車禍，初步調查陳女沿翠華路中間快車道南向北行駛，違規右轉彎至崇德路，碰撞沿翠華路慢車道南向北直行的何女機車，雙方無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬有待鑑定。

    路口監視器畫面可見，陳女從快車道的中間車道，直接右轉衝撞何女。另後方汽車的行車紀錄器顯示，先有輛汽車從快車道的外車道違規右轉，陳女也跟著違規右轉，網友形容「撞到機車不停車，還把人壓在車底」。

    陳女違規右轉引發網友熱議，強調「快車道禁止右轉」，怒斥「這三寶到底在開什麼車，駕照到底怎麼考的」、「從中線跨越2個車道違規右轉」、「看都沒在看」、「箭頭都是直行，汽車不應該直接切出去」。

    陳女座車貼消防鳳凰徽章惹議。（讀者提供）

    陳女座車貼消防鳳凰徽章惹議。（讀者提供）

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