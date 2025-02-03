花蓮溪出海口漂流木又起火風勢助長火勢 燃燒約一個籃球場大小

花蓮溪出海口附近的漂流木又起火，由於今晚風勢很大，火勢相當旺。（民眾提供）

2025/02/03 20:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕去年颱風侵台，花蓮山區許多風倒木被大水沖刷下來，花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積一萬多公噸漂流木，不但吸引民眾到海邊撿拾，也經常引發火災，今晚7點多位於花蓮溪出海口附近的漂流木又起火，由於今晚風勢很大，火勢相當旺，燃燒約一個籃球場大小，花蓮縣消防局目前正派員滅火中。

消防局統計，從漂流木開始堆積後，近3個多月相關火警達到20件，讓救災人員辛苦滅火。消防局指出，堆積許久的漂流木相當乾燥，漂流木易燃，也曾有人點燃木頭取暖不慎釀成火災意外，或因遺留火種等不明因素，導致大量堆積的乾樹幹成為火災竄燒的主因，讓消防隊難以在短時間內完全滅火。

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消防局呼籲，星星之火可燎原，民眾前往海灘從事各項活動及撿拾漂流木時，切勿引火取暖或吸菸，避免引發火災。依「消防法」第14條規定，田野引火燃燒等致火災行為，依法將處3千元以下罰鍰。提醒民眾務必遵守相關法規，並時刻保持火災防範意識，維護公共安全。

花蓮溪出海口附近的漂流木又起火，由於今晚風勢很大，火勢相當旺。（民眾提供）

花蓮溪出海口附近的漂流木又起火，由於今晚風勢很大，火勢相當旺。（民眾提供）

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