埔里大樓頂樓火災烈焰伴隨黑煙竄出 無人受困僅電信設備受損

埔里鎮一棟大樓頂樓發生火災，2、3公里外就可看到烈焰伴隨黑煙竄出。（南投縣消防局提供）

2025/02/03 20:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕春節連假才結束，南投縣埔里鎮一處大樓頂樓傍晚火災，紅紅火焰伴隨黑煙竄出，遠遠的就可看見，南投縣消防局調派埔里、中心碑等4個分隊，10車29人前往灌救，火勢半個多小時撲滅，經搜索未發現有民眾受困，所幸僅電信設備受損，起火原因有待火調人員調查釐清。

該起火災發生在埔里鎮八德路一處大樓頂樓樓，南投消防局在下午4點多接獲報案後，立即調派埔里、中心碑、魚池、日月潭等分隊，共計9輛消防車、1輛救護車，警消共14名、義消15名到場，消防人員在途中就可看到大樓頂竄出的火焰和黑色濃煙，埔里警放很快到達現場協助指揮交通，台電人員也隨後到達現場斷電。

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消防人員到達現場後，立即上頂樓，發現位於該大樓樓頂電信設備正起火燃燒，立即使用該大樓內消防安全設備室內消防栓，並連結送水管佈線搶救，火勢很快得到控制。

消防局指出，頂樓沒人居住，謹慎起見消防人員仍於頂樓其他空間逐一搜索，並未發現有民眾受困，僅電信設備受損，詳細起火原因仍待火調人員調查。

埔里鎮一棟大樓頂樓發生火災，紅紅火焰伴隨黑色濃煙竄出。（南投縣消防局提供）

消防人員撲滅火勢，發現電信設備燒到焦黑。（南投縣消防局提供）

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