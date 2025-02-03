馬博橫斷女山友冰雪稜線墜谷 下切百米尋獲登山杖未見人

玉山園區馬博橫斷有女山友不慎在冰雪稜線墜谷，搜救人員以繩索下切150公尺僅尋獲登山杖等物品，但未見女山友身影。（記者劉濱銓翻攝）

2025/02/03 19:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕攀登玉山園區馬博橫斷的8人登山隊，其中40歲賴姓女山友1月30日不慎在烏拉孟斷崖冰雪稜線墜谷，南投縣消防局派遣搜救人員搭直升機馳援，惟在墜落點下切150公尺僅找到登山杖等物品，推測賴女恐滑落更深山谷，由於山區連日降雪天氣惡劣，昨（2日）搜救人員先下撤，預計天氣好轉再上山。

南投縣消防局表示，登山隊1月26日從花蓮入山，預計1月31日從南投下山，不料30日行經烏拉孟斷崖，賴姓女山友卻不慎在冰雪稜線路段墜谷，當下同行隊友報案求援，並留2人在現場與搜救人員會合。

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當天下午搜救人員搭直升機入山，傍晚6點在留守山友指引下確定墜落點，隨即以繩索下切搜索，惟下降至150公尺深谷，沿途只發現女山友掉落的綠色哨子，以及2支登山杖等物品，但卻不見賴女，當時因山谷積雪已雪深及膝，且天色已晚，入夜還會下雪，搜救人員便先行返回馬博山屋。

消防局說，31日因山區滂沱大雨未能外出搜救，2月1、2日則持續搜救行動，但因近日山區天候惡劣，入夜下雪導致步道積雪結冰，考量有部分搜救人員出現高山症，以及糧食安全存量，加上未來幾日山區天氣會更差，經與賴女家屬溝通後，決定搜救人員2日先下撤，待之後天氣好轉再上山空勘動員搜索，盼能早日尋獲賴女。

玉山園區馬博橫斷有女山友不慎在冰雪稜線墜谷，搜救人員前往墜落點下切搜救。（記者劉濱銓翻攝）

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