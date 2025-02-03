「中部最大護鈔行動！」 警押送近30億移動金庫 5公里路程戰戰兢兢

保全公司春節連假期間保管的近30億元現金。（民眾提供）

2025/02/03 18:27

〔記者許國楨／台中報導〕大年初六開工日，政府機關和民營企業恢復上班，金融機構的現金流動也進入高峰期，台中市一家保全公司在春節連假期間保管的近30億元現金，今（3）天上午申請轄區警方護鈔，短短約5公里路程，全程警力荷槍維安，連運送路線都縝密規劃，上演了一場「警匪電影級」的中部最大護鈔行動。

第四分局表示，今天是初六開工日，各大企業陸續恢復營運，金融機構現金流動頻繁，其中南屯區一家保全公司，在農曆春節連假期間，由各地賣場、超商匯集的營業所得，統一收至該公司的金庫保管後，日前就向南屯派出所申請護鈔，今天上午執行，準備將近30億元的巨款，送入西區自由路台銀金庫內。

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由於金額驚人，銀行與負責運送的保全業者深怕成為不法分子的「夢幻目標」，警方也不敢大意，直接派出多名荷槍實彈的員警隨行戒備，沿線還有巡邏警網不斷監控，一旦發現異狀，立刻採取行動，而隨著運鈔車啟動，這場「護鈔大作戰」正式展開。

車隊沿著預先規劃路線前進，沿途員警目光如鷹，嚴密掃視周遭，確保沒有可疑人物靠近，短短約5公里路程，緊張感拉滿，宛如動作電影中情節，一刻都不能鬆懈，最終29億元現金順利抵達銀行完成交付作業時，大家才鬆了一口氣，銀行與保全業者對警方專業護鈔表達高度肯定，直呼：「有警方在，真的安心多了！」更形容是「中部最大護鈔行動」。

第四警分局長陳祥麟表示，春節期間提領款項時應多加注意自身安全，防範遭尾隨行搶竊，別讓辛苦血汗錢遭宵小竊取，如有大筆現金存、提款，或是年後企業現金流動頻繁，若有大額現金運送需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫，別讓辛苦賺來的錢成了歹徒的「眼中肥羊」！

警方今天荷槍護鈔戒護運鈔車。（民眾提供）

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