開工日澎湖車禍頻傳 2輛自小客車自撞路樹4傷

第二起自撞路樹車禍，導致4人受傷送醫。（民眾提供）

2025/02/03 17:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆連續假期結束，首個開工日，澎湖就接連傳出自小客車自撞路樹案，車禍地點分別在湖西成功、許家村，造成4人受傷送醫，所幸並無生命危險，詳細肇事原因，刻由馬公警分局交通事故處理小組進行調查，釐清車禍責任歸屬。

馬公警分局調查指出，今（3）日凌晨2時20分許，澎湖縣道202線3.8公里處道路（成功段）。由謝男駕駛自小客車沿縣道202線西溪往成功方向行駛，行至肇事地點自撞路樹致肇事，由於謝男未在現場，經路人事後報案案件，駕駛人經聯繫後表示其係轉彎失控。

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另一起車禍發生在下午2時45分許，澎湖縣道203線（中西段），由張姓民眾駕駛租賃小客車，附載3名家屬，沿縣道203線中西往馬公方向行駛，行至肇事地點自撞路燈致肇事，造成車上4人皆多處擦挫傷，分送三總澎湖分院及部立澎湖醫院就醫。

由於第一起車禍僅為自撞車禍，並無人員受傷及其他車輛受損，因此駕駛雖然先行離開，但未進行酒測，因此並不知是否為酒醉駕車肇事。第二起車禍，則依法進行酒測，駕駛並無酒精反應，疑因道路狀況不熟或疲勞駕駛惹禍，有待警方進一步調查確定。

湖西成功村發生自小客車，自撞路樹車禍意外。（民眾提供）

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