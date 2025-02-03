楊梅火鍋店開工日冒火燒光光 無人受傷受困

桃園市楊梅區梅高路一家火鍋店，大年初六開工日發生火警，整間被燒的通紅，消防人員馳往灌救。（記者李容萍翻攝）

2025/02/03 17:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區梅高路一家火鍋店，今天（3日）大年初六開工日的下午發生火警，員工見狀嚇得趕緊報案，桃園市消防局獲報出動人車前往灌救，到達現場時火鍋店已全面燃燒、1樓平房整間被燒的通紅，當時店內並無客人，火勢約16分鐘撲滅，幸無人員受傷受困。

桃園市消防局第二大隊楊梅分隊於下午2點40分接獲火鍋店火警報案，共出動消防車8輛、救護車1輛，消防人員24名前往灌救，火勢於下午2點55分控制、2點56分撲滅，現場燃燒面積約20平方公尺，整間火鍋店付之一炬，至於起火原因另待消防局鑑識人員調查釐清中。

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而火警發生的第一時間，楊梅警分局提醒用路人繞路而行，避免影響救災，地方臉書粉專也湧入網友留言「不會吧」、「天啊」、「原本說今天要吃」，也有網友說「開不到一年，太慘了」。

桃園市楊梅區梅高路一家火鍋店，大年初六開工日發生火警，消防人員馳往灌救，火勢約費時16分鐘撲滅 。（記者李容萍翻攝）

桃園市楊梅區梅高路一家火鍋店，大年初六開工日發生火警，消防人員馳往灌救，火勢約費時16分鐘撲滅 。（記者李容萍翻攝）

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