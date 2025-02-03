捨命救汪星人！彰化工廠惡火 移工救出1母犬12幼犬

線西鄉一家工廠今天發生大火，移工衝入火場將1隻母犬與甫生下的12隻幼犬救出，免於被大火吞噬。（民眾提供）

2025/02/03 16:59

〔記者湯世名／彰化報導〕溫馨！今天大年初六開工日，彰化縣線西鄉一家塑膠工廠上午8點多發生大火，黑煙竄天，廠房陷入火海，有移工奮不顧身衝入火場，將受困的1隻母犬與甫生下的12隻幼犬救出，免於被大火吞噬，母犬守護在驚魂未定的幼犬身旁，還不時依偎在移工懷裡，似是在感謝移工救命之恩。

這起工廠大火發生在今天上午8點多，線西鄉線工路一家塑膠工廠突然發生火災，工廠用途為做塑膠粒子，冒出大量黑煙，消防局據報出動消防車22輛、救護車1輛、消防人員48人趕往搶救。

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消防人員抵達現場後，立即部署水線搶救，原本準備上工的員工與移工們不敢置信開工第一天就遇到火災，還有移工趁火勢尚未擴大時，奮不顧身衝入火場，將受困火場的母犬與12隻幼犬裝入紙箱內救出。

有移工說，這隻母犬是員工飼養，2個月前才剛生下12隻幼犬，大家都很開心，沒想到今天工廠火災差點命喪火窟，還好全數救出逃過一劫。被救出的母犬仍驚魂未定的四處奔跑，不時湊近紙箱內的幼犬探頭觀看守護，還依偎在移工懷裡，似是在感謝移工對牠孩子們的救命之恩。

線西鄉一家工廠今天發生大火，移工衝入火場將1隻母犬與甫生下的12隻幼犬救出，免於被大火吞噬，母犬依偎在移工懷裡。（民眾提供）

線西鄉一家工廠今天發生大火，移工衝入火場將1隻母犬與甫生下的12隻幼犬救出，母犬守護在逃過一劫的幼犬身邊。（民眾提供）

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