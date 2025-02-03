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    台南義消奔救災車鳴笛闖紅燈釀禍 消防局：通令協勤禁違規

    台南一名陳姓義消駕駛休旅車閃警示燈、鳴警笛行經中西區海安路、民生路口涉闖紅燈，與一輛機車發生碰撞車禍，警方到場調查處理。（民眾提供）

    台南一名陳姓義消駕駛休旅車閃警示燈、鳴警笛行經中西區海安路、民生路口涉闖紅燈，與一輛機車發生碰撞車禍，警方到場調查處理。（民眾提供）

    2025/02/03 16:44

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    義消休旅車閃警示燈、鳴警笛闖紅燈車禍！南警：違規將開罰

    〔記者王俊忠／台南報導〕2月2日凌晨在台南市中西區民生路與海安路口發生一件車輛碰撞案，是一名陳姓義消駕駛自用休旅車，為趕赴火災現場闖紅燈與機車騎士擦撞。有關義消座車加裝警示燈與警鳴器，違反道交條例，由警方調查處置；南市消防局長李明峯也說，依義消協勤要點，義消駕車趕赴災害現場，不得使用警示燈、鳴警笛，也不能闖紅燈或超速。

    台南市長黃偉哲表示，義消同仁出勤車輛在行駛過程中，因闖紅燈或擅自加裝警示燈與警報器造成交通事故的情況偶有發生，這不僅影響義消本身與市民大眾的安全，也對公共道路交通安全構成威脅，已責成消防局針對義消出勤加強宣導及管理，務必提升義消出勤安全並保障市民交通安全。

    李明峯說，依據台南市政府消防局義勇消防人員編組訓練及協勤考核執行要點，義消人員於接獲通知或聞悉災害案件，駕車馳赴災害現場途中，應小心駕駛，不得使用警示燈及鳴警笛，並應遵守道路交通安全規則，不得有超速、闖紅燈等違規情事，針對此事件該局已責令通報所屬義消人員，出勤協助救災務必遵守相關規定，讓市民能更安全是消防局努力的方向。

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