72歲攤販賣「吉伊卡哇」侵權品 高雄警查獲送辦

高雄市警方於愛河灣加強取締違規擺攤及販售盜版吉依卡哇商品的流動攤販。（民眾提供）

2025/02/03 16:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市愛河灣正展出日本人氣IP「吉伊卡哇」的大型氣膜，不過從開展以來，就有版權代理商報警指現場有流動攤販非法販售侵權商品，高雄市警方因此加強派員取締，今（3）日上午10點半多，又發現鍾男（72歲）流竄販賣未獲授權的吉伊卡哇周邊商品，將被依違反著作權送辦。

高雄市於2月16日前舉辦「2025高雄冬日遊樂園」，其中，又以吉伊卡哇大氣膜展示最受歡迎，包括在珊瑚礁群海面上的15米高吉伊卡哇、海風廣場前海面的16米高小八貓，以及16號碼頭上的7米高兔兔，每晚高雄流行音樂中心的音浪塔、海音館也伴隨「舞吉派對」燈光展演，在春節9天連假就吸引近320萬人朝聖，但有不法業者聞到商機，在碼頭邊以流竄方式販售未經授權的吉伊卡哇盜版商品。

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苓雅分局成功所指出，警方於冬日遊樂園期間加派警力於會場巡邏，針對違規設攤、販賣未獲授權吉伊卡哇周邊商品的攤商進行勸導取締，今日上午10點40分再查獲鍾男販售吉伊卡哇的娃娃和飾品等，當場將人及商品帶回派出所，並依違反著作權法函請高雄地檢署偵辦。

警方表示，經警方連日強力巡邏，違規擺攤販售之狀況已不復見，即便零星流竄之攤販亦銷聲匿跡，並呼籲，陳列販售周邊商品，應取得官方合法授權始得為之，警方將持續加強勸導取締，違規設攤者，將依違反社會秩序維護法第79條第1款及著作權法查處，還給遊客乾淨的旅遊空間。

男子在愛河灣販售「吉伊卡哇」盜版商品，被員警查獲並依違反著作權送辦。（民眾提供）

鍾男見員警在愛河灣巡邏，連忙將違法販售的商品收於黑袋子內，但仍被眼尖員警發現。（民眾提供）

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