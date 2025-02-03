春節期間消防隊員疲於奔命 桃園市因施放爆竹煙火引19起火警

農曆春節期間是施放爆竹煙火高峰期，不少公園、埤塘等處，都留有施放後的垃圾及痕跡。（記者鄭淑婷攝）

2025/02/03 16:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節期間是爆竹、煙火施放高峰期，也讓消防隊員疲於奔命，桃園市消防局統計，9天的春節連續假期，光是因爆竹煙火造成的火災就有19件，所幸沒有造成重大傷亡。

消防局表示，春節期間取締違規販售及儲存爆竹不打烊，總計接獲檢舉4件，開罰3件、勸導1件，沒入的爆竹煙火總量共576公斤，並處罰鍰新台幣18萬元，而春節期間發生的火警，經火災調查科鑑定，總計有19件是因施放爆竹煙火而起。

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其中1起引發火燒山意外，民眾跑到桃園知名夜景景點蘆竹大古山施放煙火，火花不慎引燃邊坡草叢，消防局出動近30位消防隊員、消防車11輛趕往灌救，火勢然燒30平方公尺，且波及到路邊1輛無牌自小客車。

桃園市環保局表示，去年9月曾針對噪音管制法第8條及噪音管制法施行細則第4條進行修正，規定農曆除夕、春節（初1至初3）、天公生（農曆初9）、元宵節等節慶假日凌晨2點至8點禁止燃放爆竹煙火與操作擴音設施，只要發現違規施放即依法告發，依據噪音管制法案件裁罰基準，夜間時段及特定管制區域，像是學校、圖書館、幼兒園及醫療機構周界50公尺內，違規施放爆竹煙火者將加重處罰，裁罰金額介於新臺幣3000元至3萬元不等。

另也研擬將高樓層密集住宅區納入特定噪音管制區，後續規劃將12樓、500戶以上共52個社區與周邊道路納入全日禁止施放爆竹煙火管制，預計今年3、4月公告，屆時違規者也可依法開罰。

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