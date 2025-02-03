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    首頁　>　社會

    高雄火車站旁大樓起火 同大樓身障者獲助緊急疏散

    高雄火車站旁大樓17樓發生火警，濃煙從陽台不斷冒出，嚇壞大樓住戶。（民眾提供）

    高雄火車站旁大樓17樓發生火警，濃煙從陽台不斷冒出，嚇壞大樓住戶。（民眾提供）

    2025/02/03 14:50

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區火車站旁一棟大樓的17樓，今（3）日下午1點25分左右發生火警，當時正好有長照居服員到16樓的個案家中服務，聞到煙味連忙帶著2名行動不便的個案逃生，經消防人員引導疏散，幸順利平安下樓，而火勢也於30分鐘後被撲滅，現場無人員受傷受困。

    據了解，起火的大樓曾經是高雄站前的一家百貨公司，多年前歇業後成了住商混合大樓，這次起火點是17樓的住家，火警發生當時，有民眾看到17樓陽台冒出陣陣煙霧，並伴隨有燒焦味，當時同大樓16樓有居住2名身障長照個案，居服員聽聞失火，又聞到燒焦味，嚇得連忙推輪椅要將人帶下樓，但大樓電梯一度無法使用，正想著要將人從樓梯搬下樓時，所幸有消防人員即時發現協助，並引導到其他電梯下樓疏散。

    消防局表示，獲報火警後立即出動20車52人前往，現場於臥室燃燒床舖等雜物，火勢於13時55分撲滅，無人員受傷受困。由於該大樓臨近車站、車流輛大，轄區派出所亦派員至現場實施交通管制和疏導，至於起火原因，仍待進一步釐清。

    居服員將住在大樓16樓的長照個案疏散到樓下。（民眾提供）

    居服員將住在大樓16樓的長照個案疏散到樓下。（民眾提供）

    高雄火車站旁舊遠百大樓今天下午傳出火警。（民眾提供）

    高雄火車站旁舊遠百大樓今天下午傳出火警。（民眾提供）

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