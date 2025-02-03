5億高中生案夏男今入監服刑 第1天菜色曝光

涉嫌假結婚偽造文書的夏朝源今天身穿黑色外套、頭戴棒球帽，拿著簡單行李到台中地檢署報到後入獄服刑。（記者陳建志攝）

2025/02/03 14:12

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案，涉嫌假結婚偽造文書的夏朝源上訴二審，台中高分院上月23日駁回，維持一審1年6月判刑，夏男確定要入監服刑，因本案屬社會矚目的敏感案件，台中地檢署分案後隨即啟動防逃機制，今並發出傳票，夏男11點多在員警陪同下前往台中地檢署報到後，將搭囚車前往台中監獄服刑，而入獄第1天的中午和晚餐菜色也曝光。

根據台中監獄公布的菜單，今天中午的菜色有菜脯雞、韭菜甜不辣、清炒花椰菜、白米飯、黑糖奶茶、水果是奇異果；晚餐的菜色則是麥克雞塊、白菜燉豬肉、青炒高麗菜、白米飯、蘿蔔排骨湯，兩餐的菜色都不錯。

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夏朝源和賴姓高中生前年5月登記結婚後，當天賴生卻墜樓喪命，夏男被認定沒有結婚真意，依偽造文書起訴，台中地院審理後，依偽造文書判刑1年6個月，夏男不服上訴二審，台中高分院審理後，上月23日宣判駁回上訴，維持1年6月徒刑全案定讞。

台中高分院法官並痛批夏男主觀惡性甚高，法治觀念極度偏差，因圖謀賴生名下龐大的財產利益假結婚，嚴重侵害及濫用民法所建立的婚姻登記制度，犯罪情節重大，據此駁回夏男上訴。

台中地檢署過年前接獲台中高分院通知後隨即分案，今天過年後第1天上班就立刻發出傳票，並由轄區員警送達夏男住所，夏男約在上午11點多由警車載抵台中地檢署報到，夏男身穿黑色外套，頭戴棒球帽，看起來已經自己先理了光頭，神情一派輕鬆，看到媒體還用手比了「YA」和「讚」，不過全程未說話，完成報到手續後就搭囚車前往台中監獄服刑。

涉嫌假結婚偽造文書的夏朝源今天將到台中監獄服刑，入獄第1天午餐、晚餐的菜色有菜脯雞、白菜燉豬肉。（記者陳建志攝）

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